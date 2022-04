Podobně vidí angažování finského trenéra, který v minulosti vedl i Lev Praha, také kapitán Řisut Petr Patyk. „Za mě je to určitě dobrá volba. Český hokej potřebuje nový impuls a hlavně nestranného člověka, který si do toho nenechá mluvit a jen podle sebe vybere ta správná jména, která budou reprezentovat naši zemi,“ říká. „Já osobně jsem ale trenéra cizince za celou kariéru nezažil,“ doplňuje kladenský odchovanec.

„Myslím, že zatím nejde říct, jestli to je dobrá volba, nebo ne. To teprve uvidíme. Rozhodně to ale je kvalitní trenér se zkušenostmi. Já sám jsem díky dlouhému angažmá za oceánem pár zahraničních trenérů zažil a můžu říct, že je ve výsledku jedno, jestli je to Čech, Američan nebo Chorvat. Záleží na konkrétním člověku. Důležité je, jak si s hráči sedne jako člověk i jako trenér,“ přidává svůj pohled rakovnický obránce Tomáš Libovický.

„Já jsem zažil v zahraničí jednoho trenéra ze Švédska a jednoho z Kanady. Zejména na toho Kanaďana vzpomínám fakt rád. Byl to absolutní psychopat, ale v dobrém slova smyslu. Hokej pro něj byl vším. Pro mě to byl trenér, který mě naučil nejvíc,“ vzpomíná Brejcha na svoji sezonu v NAHL.

Český hokej se teď vydává novou cestou. Sázka na Filipa Pešána, který měl úspěchy v Liberci, se nevyplatila a skončila historickým neúspěchem na olympiádě. „Filipa znám, zažil jsem ho u reprezentace do 19 let, kam mě kdysi pozval. Z jeho působení u národního týmu jsem dost zklamaný. Je to trenér, který má znalosti i zkušenosti, ale lidsky mě nebaví. Pro to vždycky byl takový namachrovaný trenér, který ví vše nejlépe. K národnímu týmu se vůbec nehodí. Jeho působení bych oznámkoval čtyřkou,“ nebere si servítky Brejcha.

„Řekl bych jen to, že byl spíš něčí loutka. Ani jednu nominaci, kterou složil, jsem nechápal. 24letého kluka, který vedl bodování extraligy a měl nejvíc gólů i asistencí, nechal doma. To je trestuhodné,“ kroutí hlavou Patyk.

„Věřím, že Filip Pešán je kvalitní trenér, který hokeji rozumí. Těžko se ale hodnotí věci, do kterých člověk pořádně nevidí. Když jsem četl různé články na téma Pešán u nároďáku, tak mi to kolikrát hlava nebrala,“ přidává svůj názor Libovický.

Pešánova mise u národního týmu každopádně skončila a na lavičku se staví finský trenér. Jestli se jedná o správnou volbu, by mohlo napovědět už květnové mistrovství světa.