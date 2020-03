„Od začátku sezony jsme dřeli. Na ledě jsme trénovali dvakrát denně, plus dvakrát posilovna. I proto bylo moje očekávání, abych se přiznal, že skončíme první,“ přiznává dvacetiletý útočník.

Jenže to se nepovedlo. Navíc týmu těsně uniklo i druhé místo a tím přímý postup do semifinále vyřazovací části. „Nic se neděje, musíme se teď hlavně soustředit na čtvrtfinále,“ říká.

V něm čeká příbramský šestý tým dlouhodobé části David Servis České Budějovice, v jehož čele je nejen hvězdný Václav Prospal, ale například i extraligou protřelý Tomáš Vak. „Jsou tam zkušení hráči, kteří už mají něco odehráno,“ potvrzuje Tlačil mladší. „My jsme naopak velmi mladý tým, který se prezentuje rychlým hokejem,“ pokračuje.

Půjde tak o souboj generací, ve kterém jsou Středočeši papírovým favoritem. „Budeme si ale muset dávat pozor, aby nás svou zkušeností nepřehráli,“ uvědomuje si.

V dosavadních letošních vzájemných duelech se vždy radoval domácí tým. Pro Příbram je tak velkou výhodou, že jako lépe postavený celek po základní části začíná sérii hranou na dvě vítězství na svém ledě, kde by se navíc odehrál i rozhodující třetí duel. „Uvidíme, jak to dopadne. Věřím, že máme kvalitu nejen na postup do semifinále,“ poodkryl příbramské ambice.

Čtvrtfinálová série bude rozehrána už v sobotu. Duel začíná v 17.15 hodin.