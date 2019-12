Jinak vrchlabská opora boduje ve druhé lize s železnou pravidelností a ve středu to potřetí v sezoně pocítili i Mostečtí Lvi. Proti nim sportovní manažer hradeckého Mountfieldu rozhodl utkání pouhých 23 vteřin před koncem prodloužení.

Jaroslave, ve středu jste přivezli dva body z ledu Mosteckých Lvů. Odpovídá tento váš zisk obrazu hry?

Pravdou je, že od nás asi všichni očekávají, že budeme neustále vyhrávat 8:0. To ale není úplně možné. V Mostu to od nás nebyl úplně nejlepší zápas. Prohrávali jsme o dvě branky. Mě ale těší, že se projevila síla našeho mužstva. Dokázali jsme nepříznivé skóre otočit a to je pro nás pozitivní. Snad jsme tímto obratem dostatečně odpověděli těm kritikům, kteří nás odsuzovali po sobotní porážce.

Jak naznačujete, do Mostu jste jeli po prohře od Nové Paky. Ta překvapila hokejovou veřejnost a neméně asi i vás. Co bylo v onom utkání z vaší strany špatně?

Jednoznačně naše produktivita. Při vší úctě k soupeři a jeho trenérovi, který na nás připravil skvělou taktiku. Měli jsme v utkání obrovský počet šancí, ale jejich zakončení jsme podcenili. Vozili jsme puky do prázdné brány, takové tam byly situace i ode mne. Stálo nás to vítězství. Soupeř vycítil šanci, skvěle mu zachytal brankář. Na naší straně přišla vyloučení a třetí třetina nám hrubě nevyšla. Tohle se nesmí opakovat. Snad jsme se ale poučili, to utkání mělo dopadnout úplně jinak.

Vy jste během jediného týdne podruhé cestovali k souboji prvního celku tabulky s druhým. V čem se oba zápasy a tím i výkony soupeřů lišily?

Předně musím říct, že oba zápasy se hrály ve velmi dobrém tempu. Hlavně před týdnem ve Dvoře Králové šlo o výborný zápas, který měl prvoligové parametry. Domácí si sáhli na dno. U nás bylo štěstím a možná i tou naší kvalitou, že jsme vždy dokázali poměrně rychle reagovat na inkasovanou branku. Byla plná hala a fanoušci si přišli na své. V Mostu jsme nehráli tak dobře. Čtyřicet minut nám nefungovaly přesilovky, byly tam individuální chyby. Ve třetí třetině jsme ale hru stáhli na tři pětky, dostali jsme se do tempa a začali dominovat. Škoda, gólů mělo přijít víc. I tak ale výhru za dva body bereme.

Nakonec duel na severu Čech rozhodla vaše branka. Jak byste ji popsal?

Zahráli jsme tam při hře tři na tři dobře střední pásmo a dostali se do přečíslení tří na jednoho. Původně jsem chtěl dávat puk Honzovi Hlaváčovi, to obránce přečetl. Tak jsem přihrál Štěpánovi Havránkovi, ten to posunul Honzovi a po jeho střele gólman vyrazil puk tak, že jsem obránci jen klepl do hokejky a byl z toho gól. Nic hezkého, ale důležitý bod na víc.

S dvanácti trefami a dvaadvaceti asistencemi momentálně vedete kanadské bodování mužstva. Bodujete pravidelně. Znamená to, že se hokejem bavíte?

Bavím. Ohromně se bavím. Ve Vrchlabí je perfektní parta, celková atmosféra okolo mužstva, vytvořené podmínky, vynikající fanoušci. Ohromně si to tu užívám a těším se na každý zápas. Stačí přijít do kabiny nebo na rozcvičku a už jedou žertíky, je tu chuť na vítězství. Užívám si to stejně jako ve Slavii, ve Švýcarsku nebo naposledy v Hradci Králové.

Nyní vás v sobotu čeká domácí souboj s jabloneckými Vlky. Znovu jistě přijde tisícová návštěva. Jak vás naplňuje, že společně s dalšími bývalými extraligovými hráči plníte nejen vrchlabskou, ale i okolní hokejové arény?

Proto ten hokej hrajeme. Už když jdeme na rozbruslení, haly se plní. Když pak pořadatelé zahlásí návštěvu 1600 nebo 1800 diváků, je to úžasný. To se leckdy nevidí ani v první lize. Našim příznivcům patří velký dík a my se chceme snažit, aby si hokej užívali. Někdy jsou ty naše kombinace za čarou, gólů má být víc, přesto se soustředíme, aby se hokej líbil.

Bodování HC Stadion Vrchlabí

Jaroslav Bednář 34 (12+22)

Petr Sýkora 33 (19+14)

Jan Hlaváč 28 (10+18)

Pavel Mrňa 26 (13+13)

Štěpán Matějček 26 (12+14)