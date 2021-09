Hokejisté Příbrami zahájili sezonu vítězně. V očekávaném utkání prvního kola 2. ligy porazili doma Klatovy 6:4. Výrazný podíl na výhře měl Jan Tlačil, syn hlavního trenéra, který zavelel k obratu za stavu 0:2 a nakonec zkompletoval hattrick. Svůj výkon navíc podtrhl tím, že se postaral i o vítěznou branku v 55. minutě. Po zápase si oddechl, že doma bude dobrá nálada.

Útočník Jan Tlačil (vpravo) se postaral v zápase s Klatovy (6:4) o hattrick. | Foto: HC Příbram

Hattrick hned v prvním zápase, to je celkem povedený vstup do sezony, že?

Jo! Trénovali jsme na to, abychom nastoupili a vyhráli. Jsem rád, že se mi hattrick povedl. Je to práce celého týmu a hlavně mé lajny. Spoluhráči mi nahráli u dvou gólů super, dá se říct, že do prázdné brány a padlo to tam. I když jsem nečekal, že až takhle.