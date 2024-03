Stejně jako v Táboře, tak i doma bylo utkání o tom, jak dokážete odolávat. Cítíte se klíčovou postavou série? Nemyslím si, že to je úplně o mně, ale o celém týmu. Hokej je týmový sport. V Táboře jsem měl hodně štěstí, kdy domácí spoustu puků netrefili do prázdné brány. Hodně trefovali mě. Teď toho štěstíčka tolik nebylo. Bez gólů vyhrát nemůžeme. Tábor srovnal zaslouženě.

I tak šlo na vás poměrně dost střel. Chce to už utlumit palebnou sílu Tábora?

Víme, že Tábor je silný a hodně střílí. Snažíme se blokovat všechno. Někdy to vyjde, někdy ne.

Po jedné z dorážek jste pouze máchl rukami, pokrčil rameny a následně jste něco říkal Petrovi Josefusovi. Vytýkal jste něco hráčům?

Spíš jsme se bavili o tom, že takhle nemůžou jet sami při přečíslení a hráč byl volný na středu. Tak jsme se jenom bavili, kdo tam měl být. Takhle během zápasu si vždy něco řekneme.

Série je po dvou zápasech vyrovnaná. Co jí rozhodne?

Kdo udělá méně chyb. Ani jeden z týmů je dělat nechce. Pokusíme se hrát nepříjemný tvrdý hokej. Zkusíme v Táboře urvat druhou výhru a doma ji dotáhnout do konce.

Střelecký zmar Příbrami na vlastním ledě. Tábor s nulou v zádech srovnal sérii

Ztratili jste výhodu. Jedete dál ve smyslu, že se nic neděje?

Samozřejmě. Série je otevřená (1:1) a jede se od znova. V Táboře se pokusíme vyhrát. Už jsme tam zvládli zvítězit, tak proč bychom nemohli znovu.

Teď je navíc Dominik Šorf zraněný a jste jedničkou. Jaké to je pro vás být v play off brankářem číslo jedna?

Je to poprvé, co jsem v Příbrami. Vždy jsme se nějak točili. Teď se to sešlo takhle, že je bohužel Šorfík zraněný, tak je to na mě. Peru se s tím, jak musím. Není žádný problém.

Co v tuhle chvíli gólmanovi pomáhá?

Kvalitní odpočinek. Zápasy hned házím za hlavu. Nemá cenu nad tím přemýšlet. Co se stalo, se stalo. Před námi je další utkání. V klidu si odpočinu a půjdu do čtvrtého duelu s čistou hlavou.