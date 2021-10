Zápas s Kobrou nabídl v první třetině zajímavou přestřelku. Bylo na Kobře hodně cítit, že je zaskočena průběhem zápasu?

Ve druhé třetině bylo na ní vidět, že měla lepší začátek než my. První tři střídání určitě. Asi určitě měli hráči nějaký fén v kabině a nastoupili na nás. Jsem rád, že jsme jejich tlak ustáli, protože poté už jsme zbytek kontrolovali a ve třetí části už to bylo dobré.

Ve třetí třetině jste využili dvě přesilovku, další ještě v první. Co jste změnili, že vám začaly fungovat?

Speciální formace na přesilovku se ustálily. Každý ví, co má dělat. Bylo pouze otázka času, kdy začneme dávat góly z přesilovek.

Ve druhém kole jste dostali debakl s Pískem. Od té doby ale fungujete parádně. Co jste si řekli po výprasku v Písku, že vám to takhle jde?

Nic velkého. Vrátili jsme se k tomu, co nás zdobí. Rychlý přímočarý hokej a najeli jsme zpět do starých kolejí.

Přesto máte začátek soutěže skvělý. Čtyři výhry, jedna prohra a první místo. O čem to svědčí?

Tým se sehrál, jeho jádro zůstalo a od toho se všechno vyvíjí. Měli jsme dlouhou přípravu na sezonu. Začali jsme na konci července a díky tomu jsme na sezonu připravení.

Těžíte více z fyzické kondice nebo sehranosti?

Spousta hráčů se zná. De facto hrajeme společně třetí sezonu, i když z té druhé jsme odehráli jenom pár utkání. Těžíme hlavně z toho a taky, že jsme mladý tým. Nejstaršímu útočníkovi je 25 let. Jsme rychlí a mladí kluci.

Nyní vás čekají tři zápasy venku. Co od nich očekáváte?

S Havlíčkovým Brodem jsme ještě nezměřili síly. V minulé sezoně jsme odehráli akorát jeden vzájemný zápas. Bude to zajímavý zápas, protože tam bývá často velmi dobrá atmosféra a na utkání se těšíme. Pak máme Cheb, což je nováček a pro bude velkým otazníkem, protože nevíme, co od něj očekávat. Na všechny zápase se ale těšíme.

Havlíčkův Brod patří k aspirantům na postup. Bude to hodně velký test, který vám ukáže, jak na tom jste?

Určitě. Budeme muset u něj potvrdit body, které jsme získali s Táborem a Kobrou. Havlíčkův Brod bude jeden z týmů, kteří nás budou trápit a prohánět a taky bude chtít bojovat o nejvyšší příčky.