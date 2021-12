Hosté přijeli do Příbrami s jednoduchou taktikou, která se jim vyplácela po celý zápas. V první třetině sice jen těžko uzamkli soupeře na jeho polovině, na druhou stranu jim ale stačily dva rychlé brejky, aby se dostali do dvoubrankového vedení. Nejprve v úniku otevřel skóre Prošek a po něm vzal akci dvou na jednoho na sebe Fečo a střelou na vyrážečku Šorfa zvýšil náskok Chebu.

Ve druhé třetině nastoupil do domácí branky Jiroušek a začalo téměř nekonečné dobývání soupeřovy svatyně, kterou bránil bezchybný Kašpar. Příbramští stříleli z každého úhlu a pozice, nicméně dlouho marně hledali způsob, jak překonat chebského gólmana. Jako první se zadařilo až Gengelovi, který se prosadil na brankovišti a zdálo se, že by domácí mohli s utkáním něco udělat. Jenomže ještě do přestávky z dalšího protiútoku udeřil podruhé v zápase Prošek.

Krajskou soutěž balí další tým, do tabulky přibyly kontumační výhry

„Gól tým nakopl. Chtěli jsme se nakopnout a na začátku možná ještě vyrovnat a pak si nechám dát zbytečnou branku. Celou třetinu je tlačíme, hrajeme u nich a na konci si necháme dát zbytečný gól,“ posteskl si Daniel Seniov, z jehož hlasu o přestávkovém rozhovoru byla cítit frustrace. Kašpar držel hosty i v závěrečné části, a když mohl, podržel puk, aby jeho spoluhráči mohli vystřídat. „Kouskování určitě pomáhalo Chebu, bylo přerušení a pokaždé střídali,“ uvedl 24letý útočník.

V závěrečné části vrhla Příbram všechny síly do útoku a hrálo se pouze na jednu bránu. Cheb se dokonce nechal vyloučit do tří a dvojnásobnou početní výhodu využil Kutlák. Kontaktní gól ale přišel až příliš pozdě. Malý snížil teprve 24 sekund před koncem. Vzápětí ale Trapl přidal pojistku a dal definitivu výsledku v podobě 5:3.

Kocouři na Kladno umí. I s juniory prošli do čtvrtfinále

Zápas okořenila také hromadná bitka v 58. minutě. Troška dal krosček Gengelovi a spustila se lavina šarvátek. Padly hned čtyři tresty do konce utkání – po dvou na obou stranách a Příbram tak kvůli nim přišla o pozici nejslušnějšího týmu 2. ligy – jih. Nyní budou mít Středočeši pauzu a příští víkend odstartuji další porci sedmi zápasů domácím duelem s Klatovy.

Příbram – Cheb 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Branky: 38. Gengel, 54. Kutlák, 60. Malý – 5. a 40. Prošek, 28. a 60. Trapl, 16. Fečo. Vyloučení: 3:6 + Tlačil, Gengel 5 + do konce – Leština, Troška 5 + do konce. Využití: 1:0. Rozhodčí: Kosnar – Rubáš, Sýkora. Diváci: 54.