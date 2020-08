Kobra rozhodla o své výhře třemi brankami ve druhé polovině zápasu. Utkání sice rozehrála lépe, když šla do vedení už po devíti minutách zásluhou Nováka. Jenže právě na přelomu poloviny celkové hrací doby zasadili Příbramští svému soupeři dva slepené údery a otočili vývoj na svou stranu.

V čase 29:05 nejprve po přihrávce Chlouby skóroval Josefus a o dvaapadesát sekund později rozvlnil síť i Káník, který potvrdil svou dobrou střeleckou formu, když se ve druhém duelu prosadil celkově potřetí. Pražané ale dokázali ještě před koncem druhé periody srovnat. Dokonce se tak stalo v početní nevýhodě, což zařídil Ryzák.

Na začátku poslední části pak další obrat ve skóre obstaral Šťastný. Jak se ukázala byl to gól rozhodující. Domácí už totiž nedokázali najít odpověď. A to ani při závěrečném risku bez brankáře, při němž navíc inkasovali od Zídka do prázdné branky počtvrté.

Další utkání čeká svěřence Jana Tlačila ve čtvrtek 20. srpna. Opět se představí doma a jejich soupeřem bude Písek. Vhození úvodního buly je naplánováno v 19.30 hodin.