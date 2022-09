Dobře rozehrané utkání v podání Příbrami se začalo hroutit na startu druhé třetiny. Hostům stačilo deset minut, aby čtyřmi góly otočili vývoj zápasu z 0:2 na 4:3 ve svůj prospěch. „Bylo tam dost chyb. Mysleli jsme si, že to půjde samo, ale to nikdy samo nepůjde. Na druhou stranu se musíme z toho ponaučit a hrát tak, jak jsme si řekli v první třetině a nemyslet si, že je budeme vodit,“ poznamenal Ladislav Gengel.

V úvodním dějství domácí dominovali. Převahu na ledě korunovali gól Káníka a v následné početní výhodě i dvakrát tečovaná rána Malého. Tábor mohl být rád, že inkasoval jenom dvakrát, protože Furch trefil konstrukci branky a v obrovské šanci vychytal Kafku gólman Dvořák. Poté se ale hra začala obracet ve prospěch hostů. „Je možné, že oni nastoupili laxně a v šatně dostali bídu a pak na nás vlétli,“ připustil hokejový matador v příbramském dresu.

Vítr v kabině, nakopané koše i jiný nájezd. Malý: Málem jsem si rozbil držku

„První část se nám vůbec nepovedla a museli jsme se hodně rychle probudit, protože to nebyl náš hokej. Naštěstí jsme na ni dali brzy zapomenout a zbylé dvě třetiny už se mi hodnotí parádně. V nich byla naše hra tak nějak podle našich představ a vyhráli jsme naprosto zaslouženě,“ hodnotil na druhé straně trenér Radek Bělohlav.

Další ránu na psychiku dostali Příbramští na začátku závěrečného dějství. Okamžik hrůzy zažil Jan Bečvář. Domácí útočník v souboji u mantinelu upadl po vlastní holi tak nešťastně, že zuby dopadl přímo na hrazení a vyrazil si je. Utkání tak pro něj skončilo. Po přestávce sice snížil Eret, avšak Tábor si vedení pohlídal a pojistil si ho dalšími dvěma zásahy.

Video: Příbram vrátila Písku úder. Krále přetlačila v nájezdech

„Je lepší, že to přišlo teď a naladíme v Táboře a vyhrajeme. Musíme odčinit tuhle porážku ve čtvrtek a co nejlépe se nastavit na příští středu na začátek sezony,“ uvedl Gengel a vyhlížel už odvetu na jihu Čech, která Příbrami poslouží jako generálka. Pak už je na programu ostrý start do nové sezony za na ledě Písku.

Příbram – Tábor 4:7 (2:0, 1:5, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. Káník (Furch, Havlín), 11. Malý (Gengel, Eret), 27. Hasman, 43. Eret (Malý, Kafka). - 22. Vlček, 23. Vala (Masopust), 29. Endál (Vala, Vlček), 31. Milfait (Zayml, Severa), 38. Endál (Vlček, Matušík), 45. Severa, 60. Masopust (Bárta, T. Dvořák). Vyloučení: 3:8 Využití: 1:1. Rozhodčí: Kával, Hruška - Čajan, Pokorný. Diváci: 172.

Příbram: Jiroušek - Havlín, Malý, Saňa, Zdeněk, Zedek, Jelínek, Vinš - Kafka, Eret, Gengel, Káník, Furch, Hasman, Svoboda, Bečvář, Pinkas, Kraus, Matějka.

Tábor: Dvořák - Vala, Suchánek, Janda, Hajič, A. Dvořák, Hubata - Seidl, Matušík, Vlček - Endál, Dančišin, Zíb - Bárta, Milfait, Severa - Chocholoušek, Masopust, Zayml.