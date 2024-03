Máte první bod v sérii s Vrchlabím. Jak byste ho zhodnotil? Všichni jsme moc rádi, že jsme do této série vstoupili pravou nohou a podařilo se nám zvítězit. Navíc před našimi skvělými fanoušky.

Jaký to byl zápas na úvod série z vašeho pohledu?

Byl bojovný a měl vysoké nasazení z obou stran. Ze začátku mi to přišlo trochu nervózní, protože každý ví, o co se v play-off hraje.

Dvě asistence na úvod. To je celkem dobrý vklad, ne?

Jsem rád, že jsem týmu pomohl ke vstřelení pár gólů, ale daleko důležitější je pro mě výhra.

Loni s Kobrou dva zápasy v play-off. Před tím s Klatovy vůbec. Je to pro vás něco jiného hrát vyřazovací boje s tím, že Příbram může dojít daleko?

Tak určitě, jsou to pro mě první cenné zkušenosti v play-off v mužském hokeji. Je to jiný hokej, než se hraje v základní části.

S Vrchlabím jste před deseti dny

uzavírali nadstavbu. Byl to podobný zápas, nebo se hra a přístup změnil a zkrátka se potvrdilo, že play-off je jiná soutěž?Myslím si, že je to úplně jiná soutěž. Oba týmy jsou na sebe daleko více připravené, než tomu bylo v předchozí části soutěže.

Co všechno se změnilo?

V play-off rozhodují maličkosti. Důležitou roli v těchto zápasech hraje využívání přesilových her.

Naznačil vám první duel, o čem série s Vrchlabím bude?

Určitě ano. Víme, že Vrchlabí je bojovný tým, který nevypustí jediný souboj. Musíme se také vyvarovat zbytečných faulů, jelikož by nás mohly stát zápas.

Jak moc velkou jistotu a sebedůvěru vám dává, že Příbram prohrála s Vrchlabím pouze jediný vzájemný zápas?

Popravdě jsem o téhle statistice neměl tušení. Ze základní části a nadstavby vím, že jsme nad nimi vždy dokázali zvítězit. Snad se nám podaří v tomto trendu pokračovat.

Už příští utkání může být zlomové. Tuším, že chcete sérii ukončit v co nejrychlejším čase, že?

Samozřejmě, každý chce vyhrát svou sérii co nejdříve. Čeká nás ale velmi těžké utkání a my se na něj musíme pořádně připravit.