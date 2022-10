Doposud jste bodoval v každém zápase. Skvělá forma takhle zkraje sezony … Snažím se jen přihrávat klukům do těch nejlepších pozic a oni jsou výborní střelci. Musím zaťukat, že nám to tam zatím padá a doufám, že nám to vydrží, co nejdéle. Máme výborný tým. Jsem obklopen skvělými spoluhráči, jak útočníky, tak obránci. Všichni jsou výborní dopředu. Dozadu to občas malinko skřípe, ale co se produktivity týče, tak tam máme opravdu kvalitu.

Letní přípravu jste vynechal kvůli zranění kolene. Je s ním vše v pohodě?

Co se týče kolene, tak teď už funguje na sto procent. Žádný problém tam není. Možná jsem návrat malinko uspěchal. Trápím se teď s něčím jiným, ale věřím, že se nebude jednat o nic vážného a že se dám brzy zase stoprocentně do pořádku.

Jak bylo pro vás těžké nastoupit rovnou do mistrovského zápasu bez žádného přípravného utkání?

Nebylo to nic lehkého a jednoduchého. Přípravná utkání jsou od toho, aby si člověk oťukali hokejku, brusle, zvykl na nové spoluhráče, nabral trošku kondici nejenom při běhání venku, ale aplikovali ji na ledě. O to všechno jsem přišel. Úvod sezony se nám ale zatím celkem vydařil. Necítím se nijak špatně kvůli tomu, že bych vynechal přípravu.

Příbramský tým se zdá být silnější než ten loňský. Máte taky ten dojem?

Naprosto souhlasím. Myslím si, že letos jsme silnější než kdy dřív. Celou dobu, co jsem v Příbrami, tak se jedná o nejsilnější tým, ve kterém jsem kdy hrál. Přišli kvalitní hráči z vyšší soutěže, kteří svými zkušenostmi určitě týmu pomůžou. Přišli hráči s bohatými kariérami, zároveň i mladí kluci, jež jsou hladoví po úspěchu a v loňské sezoně dva z nich patřili k pěti nejproduktivnějším hráčům soutěže. Takže tohle všechno jsou velké posily, a když se k tomu přidá výborné chování, Máme v Příbrami štěstí, že fungujeme jako rodina, taháme za jeden provaz. V kabině je dobrá atmosféra, tak poté tým šlape jako hodiny. Občas se samozřejmě zadrhne, ale věřím, že budeme více vyhrávat.

Co vůbec říkáte na letošní složení druhé ligy?

Mně osobně úsměv na tváři zrovna nevykouzlilo, hlavně kvůli delším vzdálenostem, které budeme jezdit na utkání. Na druhou stranu se jedná o určitou změnu. Minulý ročník jsme hráli šestkrát proti každému soupeři v základní části, což už vás potom taky tolik nebaví. Takhle máme s každým jen dvě utkání a pak se skupina nějak rozdělí do tří částí. Doufám, že budeme v té nejlepší a budeme hrát jenom s těmi nejlepšími týmy.

Kolik tam je podle vás silných týmů? Už třeba takové čtvrtfinále bude určitě rozhodně zajímavé?

Letos je tam hodně kvalitních týmů. Myslím si, že skupina, která bude mít jisté play-off, tak že se o ní budou soupeři rvát. Mělo by tam být takových šest, sedm kvalitních mančaftů. Zatím jsme hráli s jedním. Utkání jsme zvládli, za což jsme rádi a jsem zvědav, jak si povedeme v souboji s dalšími. Příbramští fanoušci, když přijdou na stadion, se mají na co těšit. Hokej by měl být kvalitnější než loňskou sezonu, tak doufám, že se nám bude dařit.

Doposud jste střetli pouze s Chomutovem a velký šlágr jste vyhráli 6:3. Jaký byl zápas s Piráty?

Utkání bylo velmi těžké. Piráty řadíme mezi favority naší skupiny, a tak jsme je chtěli porazit. To se povedlo a tím jsme dali jasně najevo, že by se mělo počítat i s námi.

Byl to pro vás první opravdu těžký test? Ještě těžší než v Jablonci?

Rozhodně ano. Jablonec hrál nepříjemný hokej, ale co se kvality týče má Chomutov lepší tým. Stejně jako my měli před utkáním plný počet bodů a nejlepší útok v lize, takže jsme věděli, že nás čeká prozatím nejtěžší zkouška.

Nakonec jste si z toho utkání odnesl čtyři asistence. Tušil, nebo věřil jste po té poslední, že už se jedná o tu vítěznou?

Byla to branka, která nás dostala do vedení 4:3, takže jsem doufal, že by mohla být vítězná. Doma bychom měli být schopní na 4 branky vyhrávat a když jsme vzápětí přidali i pátou branku, tak už jsem věřil, že utkání dovedeme do vítězného konce. Vše stvrdila šestá trefa, po které jsme se zaměřili na stoprocentní defenzívu a mohli jsme začít slavit.

Je výhra o to sladší, že na druhé straně stáli ještě na jaře extraligoví hráči?

Hübl s Lukešem mají za sebou kariéru, jakou si asi přál každý hokejista, takže máme samozřejmě velkou radost, že jsme dokázali porazit tým, ve kterém momentálně působí. I my ale máme v letošní sezóně řadu hráčů, kteří za sebou mají parádní kariéry a můžeme se o ně opřít.