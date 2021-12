Mezi střelce Bruslařů se stejně jako před dvěma týdny zapsal zkušený Ivan Ďurač. Zatímco v Kolíně svou první brankou po návratu do Bruslařského klubu jen mírnil další porážku, tentokrát si přispal na konto vítěznou trefu.

Útočník se zkušenostmi s hokejem na nejvyšší úrovni ve druhé části zvyšoval na 2:0, domácí tím vyrovnaný zápas překlopili na svou stranu. Nadále vzdorující hosté od Blaníka se dokázali v závěrečné třetině vrátit využitou přesilovkou na kontakt, přetavit početní výhodu se ale záhy povedlo i domácím.

Trenér Jiří Klikar si tak mohl po delší době oddychnout nad třemi body. „Myslím, že od začátku jsme hráli přesně to, co jsme chtěli hrát od začátku sezony. A sedlo si to. Jsme spokojení, ale musíme na to navázat v dalších zápasech. Bohužel nás limituje, že tři naši hráči utrpěli zranění, a zatím není jisté, zda budou do příštího týdne připraveni,“ připomněl, že především ve třetí části ostřejší zápas některé z aktérů pořádně bolel.

Putování po zimácích: Na Kobru zavítal Ovečkin i kanadská hokejová reprezentace

Dokonce už na osm zápasů protáhli sérii porážek hokejisté Žebráku. Nad síly posledního týmu soutěže byl o víkendu Rakovník. Po úvodní přetahované domácí raci čtyřmi góly v rozmezí deseti minut rozhodli, že třetí obrat v utkání už bude tím posledním.

Bývalou dobrou formou se už několik týdnů prezentují Černošice. Jednou z těžších prověrek pro ně měl být domácí přímý souboj s Kralupy o druhou příčku západní skupiny. Potvrzovala to ještě úvodní třetina, kterou hosté od Vltavy těsně vyhráli. Ve druhé ale přišel po třech přesilovkových „ťukesech“ obrat na 4:2. Pouze na celou půlminutu jej zbrzdil únik v posledních týdnech produktivního Hampla.

Po druhé přestávce se Kralupané sesypali úplně a dalšími pěti góly utržili nejvyšší porážku v sezoně. Posledních deset minut čelil v bráně rozjeté žluté lavině teprve sedmnáctiletý debutant David Němec.

V Kladně se budu moct rozvíjet, doufá Jaromír Pytlík

Trenér poražených Dušan Sikela po utkání ne překvapivě zmínil vysoký počet trestů. „Už v první třetině jsme měli čtyři vyloučené, druhá třetina to spustila a pak už se to nedalo zastavit. Neřekl bych, že soupeř byl vynikající, ale my jsme dneska byli hrozní, obzvlášť ty dvě třetiny,“ řekl k utkání portálu Hokejové Kralupy.

Útok na čelní příčku východu nevyšel ve čtvrtém domácím utkání v řadě Poděbradům. Nadále vedoucí béčko Kolína si rozhodující náskok vytvořilo třemi góly v rozmezí 181 vteřin druhé periody. Hostitelé odpověděli až na čtvrtý a pak i pátý úspěch soupeře.

Na západě nadále vévodí Mělník. Jeho zápas s Královým Dvorem zaujal dostatečným místem na obou střídačkách. Domácí urvali další vítězství s pouhými dvanácti hráči do pole, hosté na tom byli o jednoho lépe. Na obou stranách byli nedostatkovým zbožím především obránci. Ty čistokrevné šlo na obou stranách spočítat na prstech jedné ruky.

Z brankářů sice jako první kapituloval jinak spolehlivý záskok Junioru Šimáček, v utkání aktivnější a herně lepší domácí ale stihli ještě do první sirény srovnat a ve zbylých dvou dvacetiminutovkách vždy o jeden zásah odskočili.

Největší zápletku o víkendu připravilo derby mezi Čáslaví a Kutnou Horou. Rozhodnout jej musely až nájezdy, přestože domácí vedli ještě před nástupem do třetí třetiny o tři góly. Sršni ztrátu nejen smazali, ale sáhli si i na druhý bod. V sezoně přitom vyhráli teprve potřetí a velkého rivala si z poslední příčky východu udrželi na dostřel.

Nábor na venkovním kluzišti? Skvělý nápad Rytířů

Trenéra letců Ladislava Rytnauera porážka pořádně vytočila. „Místo, abychom jasně vyhrané utkání dotáhli do konce, vypadli jsme na deset minut z role a to stačilo, abychom prohráli. Máme hromadu šancí, které nedáme, a po našich strašných chybách inkasujeme. Takovýto vyhraný zápas my dokážeme ztratit,“ nevěřil po zápase Rytnauer a svůj tým dokonce označil za nejhloupější na světě.

Hostující Stanislav Bednář byl s výkonem spokojený až po zlepšení ve třetí části. „Dvě třetiny jsme byli strašidelní. Nebruslili jsme, báli se hrát, nedohrávali situace, ustupovali. Soupeř hrál důrazně, my jsme se báli. Soupeř byl lepší a měl velice dobrou střelbu. Ke konci druhé třetiny jsme už měli pár šancí, až v poslední třetině jsme zlepšili hru ve středním pásmu. Bojovali jsme, ustáli jsme i prodloužení a v nájezdech jsme urvali druhý bod,“ popsal zápas kouč Kutné Hory.

Další gólově bohaté představení s nepříznivým koncem odehráli Lvi ze Slaného. Nad Velkými Popovicemi sice třikrát vedli, ve druhé polovině ale měli od stavu 3:3 navrch stejně jako v prvním vzájemném utkání kozlové. Zvrat už nepřinesla ani výměna v domácím brankovišti, kde Matouška na závěrečnou část nahradil Jaňour. Zápas přinesl pouze po jednom vyloučení na každé straně.

Hokejisté Sparty nadělovali Jágrovi. Třinec vykradl Boleslav, vyhrál i Hradec

Ml. Boleslav B - Vlašim 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 22. Rudolph (T. Kadeřábek), 34. Ďurač (Milan Ficek), 56. Bartoš (T. Kadeřábek, Rudolph) – 53. Florián (Pessr, Jerman). Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Diváci: 35.



Černošice - Kralupy 9:2 (0:1, 4:1, 5:0)

Branky a nahrávky: 22. Loskot (Šalamoun, Vlček), 23. Jobek (Hofmeister), 28. Hofmeister (Sem, Jobek), 32. Šalamoun (Vladyka), 42. Pulkrab (Šalamoun), 45. Hofmeister (Jobek), 50. Krudenc (Jobek, Hofmeister), 56. Šalamoun (Loskot, Vlček), 60. Hofmeister - 14. Brandejský (Příhoda, Kaprál), 28. Hampl. Vyloučení: 7:12. Využití: 4:0.



Poděbrady - Kolín B 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)

Branky a nahrávky: 46. Vošta (V. Martínek), 57. V. Martínek (Rindoš) – 31. Teplý (Spitzer), 32. Kadlec (Malý, Křeček), 34. Malý (R. Martínek), 42. Hyšpler, 56. Spitzer (Jindra, Kopecký). Vyloučení: 6:2. Bez využití.



Slaný – Velké Popovice 4:8 (2:1, 2:5, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Kolář (Sekerka), 16. Kubinčák (Malát), 28. Kolář (Vodička), 33. Vodička (Novák) – 16. Žoha (Dulovec), 30. Bícha (Mareček), 32. Dulovec (Krejčí), 34. Mareček (Culka), 37. Formánek (Žoha), 47. Kukačka (Vacek), 55. Vacek (Kukačka, Mocek). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0.



Mělník - Králův Dvůr 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Stinka (Litera), 31. Šícha, 49. Šubrt (Vernek, Havel) - 19. Gebhart (Hamada). Vyloučení: 3:7. Bez Využití. Diváci: 180.



Čáslav – Kutná Hora 4:5 SN (3:1, 1:0, 0:3)

Branky a asistence: 4. Krpata (Navrátil), 10. Navrátil (Sladký), 17. Barbora (M. Pipek, Kulhánek), 32. Janata (Rytnauer) – 20. J. Tvrdík (Pavel Švejda, Beran), 46. Kadlec (Jiráň), 48. Jiráň (M. Jelínek), 50. Beran (J. Tvrdík). Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0.



Rakovník – Žebrák 7:3 (2:2, 4:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Petráček (Karfus), 18. Nekvinda (Kounovský, Libovický), 27. Macháček (Hegenbart, Kos), 28. Libovický (Nekvinda, Let), 31. Grill (Vlk), 37. Vyskočil (Kos), 57. Let (Nekvinda, Kounovský) – 7. Belda (Sládek), 20. Sládek, 27. Belda. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0.



Benešov – Žabonosy odloženo