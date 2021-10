„Na každém utkání má být sanitka a tady se čekalo pětadvacet minut na záchranku, což nechápu,“ čílil se po utkání trenér hostů Aleš Totter.

HC Olomouc oficiálně v případě Konráda nepochybil, během přípravy není přítomnost sanitky povinností. Tentokrát se však jednalo o soutěžní utkání Chance ligy.

„Domácí argumentovali, že mají nějakou výjimku. Jestli svaz bude dělat podobné výjimky, než někdo zemře na ledě…,“ kroutil hlavou Totter.

S objasněním situace přišel benátecký klub ve čtvrtek ráno. Proti nařčení Aleše Tottera se striktně ohradil s tím, že na střídačce domácího týmu byl lékař přítomen a provedl akutní ošetření na ledové ploše.

„Poté byla zavolána záchranná služba, která dorazila za patnáct minut, což je normální dojezd. Mezi tím byl Petr Krejčí převezen na ošetřovnu,“ vysvětluje generální manažer klubu Bartoloměj Salanský.

Deník kontaktoval Aleše Tottera s prosbou o reakci na vysvětlení benáteckého klubu. „Na svém vyjádření po utkání bych neměnil nic. Když si pustíte video s komentářem, tak se na záchranku čekalo přes 23 minut. Za mě ta situace nebyla zvládnutá,“ má jasno prostějovský kouč.

„Už to slovo výjimka svědčí o tom, že jde o něco výjimečného, na stadionech by sanitka být měla. Už proto, že s postiženým může okamžitě jet do nemocnice. Jestli chce někdo ušetřit, je to špatně,“ zmínil Aleš Totter.

Proč výjimka?

Benátky opravdu mají jako jediný prvoligový klub udělenou výjimku, jak potvrdil svazový tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund. Důvodem má být nepřítomnost adekvátního zdravotnického zařízení ve městě. Přímo na stadionu tak mají Pojizeřané ošetřovnu.

„Jelikož je vybavena naprosto totožným způsobem jako v sanitních vozech a máme ji zkontrolovánu a odsouhlasenou lékařskou komisí hokejového svazu, byla nám udělena výjimka, že není sanitní vůz nutný,“ uvedl Bartoloměj Salanský.

Prostějovský klub nicméně v pátek dopoledne chystá vydat prohlášení s vlastním pohledem na situaci. A dle postoje Aleše Tottera bude postup při organizaci zápasu nejspíš nadále zpochybňován.

„Jde o to, aby se podobným situacím zabránilo. Nejde z naší strany o nějaký atak. Kdyby přišlo nějaké vážné zranění, třeba jako tomu bylo v Olomouci u Branislava Konráda, nevěřím, že by v Benátkách přišla adekvátní reakce,“ řekl Deníku Aleš Totter. „Den po zápase nám volají ostatní kluby a vyjadřují nám podporu,“ dodal.

Pravdou je, že hlasatel po kolapsu prostějovského hráče přes přítomnost lékaře na ledové ploše zažádal o další pomoc z tribun a kdo ví, jak by situace dopadla nebýt skvělé práce dvou žen z hlediště.

To nejdůležitější je, že Petr Krejčí je v pořádku. Tedy v rámci možností. V nemocnici byl od odvozu ze stadionu do půl páté ráno, pak byl převezen do Prostějova.

„Má vyražených asi pět zubů od kořene, naštěstí by neměl mít zlomenou čelist. Dále jsou tam pohmožděniny v obličeji,“ popsal Aleš Totter.

Paradoxem je, že déle ze hry nakonec bude mít Prostějov nejspíš jiného obránce. Adam Havlík utrpěl zlomeninu ruky.

Vyjádření generálního manažera HC Benátky nad Jizerou Bartoloměje Salanského:



Je nám hrozně líto, co se Petru Krejčímu stalo, přejeme mu brzké uzdravení. Chtěl bych reagovat na prohlášení prostějovského hlavního trenéra pana Aleše Tottera, že jsme nezajistili zdravotnickou službu, protože tak to není. Při utkání byl na střídačce domácího týmu přítomen lékař MUDr. Jakub Rezner, který neprodleně a odborně provedl akutní ošetření na ledové ploše, což je vidět i na videu a hlavní rozhodčí to uvádí i v zápise o utkání. Poté byla zavolána záchranná služba, která dorazila za patnáct minut, což je normální dojezd. Mezi tím byl Petr Krejčí převezen na ošetřovnu. Udělená výjimka spočívá v tom, že pokud by byl přítomen sanitní vůz, jako tomu bylo v minulé sezóně, v tomto voze je pouze řidič (paramedik), který následně čeká na příjezd lékaře rychlé záchranné služby. Jelikož máme v Benátkách nad Jizerou vybavenu ošetřovnu naprosto totožným způsobem jako v sanitních vozech a máme ji zkontrolovánu a odsouhlasenou lékařskou komisí hokejového svazu, byla nám udělena výjimka, že není sanitní vůz nutný. Tato ošetřovna slouží i při zápasech mládežnického hokeje či při dalších akcích, které se konají na zimním stadionu. Chápeme, že plály emoce, ale prohlášení Aleše Tottera o neschopnosti organizace zápasu, rozhodně nebyla na místě. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří přišli pomoci panu doktoru Reznerovi, zvlášť dvěma dámám, k nimž míří speciální poděkování.