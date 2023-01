S přibližujícím se play-off začíná podle toho vypadat i hra. Oba týmy předvedly atraktivní podívanou, nicméně na gól si museli diváci počkat až do poloviny zápasu. Domácí sice dvakrát zahrozili Drtinou, avšak skórovali hosté, když po pravé straně ujela nová posila z Písku Bednařík a překonala Cikánka. Hubený náskok vydržel hostům až do přestávky.

Ústí udělalo před závěrečným dějstvím několik změn v sestavě i taktice, což se mu vyplatilo náramně, neboť v rozmezí tří minut Tůma s Roubíkem otočili skóre ve prospěch Severočechů. „My jsme dvě třetiny hráli, dle našeho plánu co jsme měli a dostali jsme do vedení. Ve třetí třetině jsme udělali nějaké chyby a ty byly potrestány. Ústí zvýšilo úsilí a zápas otočilo, ale jsme rádi, že jsme v závěru dokázali srovnat,“ uvedl trenér hostů Pavel Marek.

Příbram se vrhla do risku a už čtyři minuty před koncem základní hrací doby šla do hry bez brankáře. Tah se hostům vyplatil až v závěru. S trochou štěstí udrželi kotouč v útočném pásmu a Havlín po krásné kombinaci do prázdné brány poslal zápas do prodloužení. „Bohužel v závěru se nám nepovedlo vyhodit, když puk byl u modré čáry, stačilo ho vyhodit a zápas by jsme už uhráli za plný počet bodů. Příbram zaslouženě vyrovnala, utkání bylo opravdu vyrovnané,“ komentoval kouč domácích a olympijský vítěz z Nagana Jan Čaloun.

Zápas šel tak do prodloužení, které trvalo tři minuty, než Kordule z hranice kruhu propálil Šorfa a zajistil Ústí vítězství. „Takovou nešťastnou střelou jsme dostali gól, ale zápas byl vyrovnaný,“ konstatoval Marek. „My jsme šťastní, že bereme extra bod, jelikož ho oceníme v dalším průběhu sezóny,“ dodal jeho protějšek.

Ústí nad Labem – Příbram 3:2 pp (0:0, 0:1, 2:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 49. Tůma (Bláha), 52. Roubík (Drtina), 63. Kordule (Roubík) – 31. Bednařík (Kafka), 60. Havlín (Kafka, Bednařík). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Rozhodčí: K. Hlinka. – Kučera, E. Hlinka. Diváci: 1721

Ústí nad Labem: Cikánek – Drtina, Vacík, Trefný, Funk, Záruba, Bartoš, Šefl – Bláha, Tůma, Roubík, Kordule, Kuchynka, Horký, Damašek, Smola, Berčík, Costa, Daniel.

Příbram: Šorf – Saňa, Malý, Jelínek, Zdeněk, Zedek, Havlín, Patzelt – Brzák, Bednařík, Šinágl, Eret, Bečvář, Josefus, Kafka, Pinkas, Furch.