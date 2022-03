Čtvrtý zápas a opět špatný vstup do utkání. Příbram znovu jako první inkasovala a musela dotahovat. Tábor trestal jak v přesilovkách, tak i po hrubých chybách v rozehrávce domácích a předvedl další přesvědčivý výkon ve finálové sérii.

Baník začal utkání opět špatně. Hned zkraje utkání putovali tři jeho hráči na trestnou lavici. V početní výhodě se hosté dostali i do vedení, když nekompromisní ranou o tyč skóroval Endál. Příbramští se sice u rozhodčích dožadovali faulu na druhé straně kluziště, která brankové situaci předcházela, ale marně. Kolář byl jinak v úvodním dějství téměř bez práce. „„První třetiny máme v téhle sérii špatné,“ smutnil obránce Josef Saňa.

Špatný vstup odvál druhý bod. Stíhací jízda skončila prohrou

Jestli zahajovací dvacetiminutovka byla špatná, tak prostřední část dopadla ještě hůře. Bárta hned zkraje navýšil vedení Tábora a hosté se uklidnili. Domácí se sice pokoušeli o vyrovnání, stejně jako ve druhém utkání. Jak v početních výhodách, tak při klasické hře pět na pět ale ztroskotali na tom, že se snažili akce vykombinovat až do prázdné brány. Jihočeši naopak odskočili ještě do luxusnějšího vedení. Nejprve od modré propálil vše před sebou Zayml a tři minuty před odchodem do šaten zvýšil po nedorozumění obránců na modré čáře v samostatném úniku Matiášek.

Další stíhací jízda v podání Příbrami začala až v závěrečném dějství, znovu ale přišla pozdě. Josefus sice dal svému týmu naději, o ní se ale domácí připravili vzápětí, kdy inkasovali při vlastní přesilovce. Zaváhání okamžitě napravili, ale Tábor si dokázal opět podržet odstup až do konce. Jeho vítězství po dalším snížení kapitána Baníku pečetil trefou do prázdné brány Zíb.

Teď se série překlopí na naší stranu, věří Miroslav Rohlík

Příbram tak prohrála na svém ledě a čelí vyřazení. Tábor už je pouze jeden krok od postupu do baráže a před vlastními fanoušky bude moct slavit. Středočeši se jim pokusí oslavy naopak překazit. „Nikdo si nepřipouští, že bychom hráli poslední domácí zápas,“ prohlásil Saňa.

Příbram – Tábor 3:6 (0:1, 0:3, 3:2)

Branky a nahrávky: 43. Josefus (Kutlák, Gengel), 45. Káník (Bečvář, Rohlík), 58. Josefus (Pinkas) - 9. Endál (Kříž, Hajič), 23. Bárta (Matušík, Havelka), 14. Zayml (Černý, Matušík), 17. Matiášek (Seidl), 44. Hajič (Kříž), 60. Zíb (Matiášek). Vyloučení: 8:7. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Šperl, Němec – Tvrdík, Baxa. Diváci: 1360. Stav série: 1:3.

Příbram: Šorf – Grubner, Hlaváček, Saňa, Malý, Vinš, Jelínek, Zdeněk, Kutlák – Rohlík, Furch, Seniov, Káník, Josefus, Pinkas, Bečvář, Panna, Kraus, Gengel, Svoboda.