Co naplat. Při vedení Dánů 2:0, kteří odehráli vůbec první utkání pod pěti olympijskými kruhy, se začala nad českým týmem stahovat mračna. Černý scénář se nakonec naplnil a Češi si na úvod turnaje připsali porážku 1:2. Důvody porážky jsou jasné – mizerná produktivita a houževnatá obrana severského soupeře, který zabetonoval svou branku a ve třetí třetině prakticky vyhazoval kotouče do bezpečné vzdálenosti co nejdále od gólmana Dahma.

„Měl jsem možnost vidět dvě třetiny a v té první se mi kluci líbili. Vytvořili si šance. Sedlo (Lukáš Sedlák) to tam dával před bránu a chybělo hrozně málo, aby to tam padlo,“ komentoval 41letý obránce Zdeněk Kutlák, který musel závěrečnou část oželet, protože se už musel chystat na vlastní zápas Příbrami s Pískem (5:2).

Také on ale zažil v národním týmu horší start do turnaje, kdy Češi v roce 2006 na úvod mistrovství světa uhráli s domácími Lotyši “jen“ remízu 1:1 a základní skupinou se víceméně protrápili. Takže ví, jak se proti urputné defenzivě soupeře hraje. „S těmito týmy se hraje blbě. Kdyby tam kluci dali dva góly, tak by úplně v klidu vyhráli. Produktivita je ale srazila,“ mínil držitel stříbrné medaile z Rigy a bronzového kovu z roku 2012.

Také před 16 lety se museli Češi vzpamatovat a bylo z toho nakonec stříbro, které bylo po začátku turnaje milým překvapením. O podobný zázrak se nyní hokejisté pokusí v Pekingu pod pěti olympijskými kruhy. „Nemyslím si, že by byli v krizi. Oklepou se a se Švýcary už to bude dobrý,“ prohlásil Kutlák, který stihl zhlédnout ranní zápas Švýcarska s Ruskem. Utkání podle něj mělo obrovskou rychlost, bylo tvrdé na obě strany a vyzdvihl první ruskou formaci.

Stejně jako v roce 2006 i nyní mají Češi den na to, aby se vzpamatovali. Místo totálního a tehdejšího outsidera ze Slovinska se ale nyní postaví Švýcarům, kteří už jsou na stejné úrovni a stejně jako Dáni, tak i oni mají založenou hru na precizní defenzivě. „Jsou regulérní soupeř. Češi by měli hrát v klidu, svoji hru a proti nim předvedou lepší výkon,“ řekl účastník tří světových šampionátů.

Kutlák přiznal, že se dovede vcítit do jejich situace. Hokejisté v Pekingu sami ví, co mají zlepšit za tak krátkou dobu a neměli by klesat na mysli. Naopak si z duelu s Dány převzít střeleckou aktivitu. Teď ještě zlepšit produktivitu. „Hráči makali od první do poslední minuty. Chtěli, ale nějak jim to tam nechtělo padnout,“ konstatoval Kutlák. Zkušený a ostřílený bek podotkl, že pro vývoj turnaje z hlediska českého týmu bude rozhodovat nadcházející zápas se Švýcary (11. února od 9:40), aby se dostali do pohody. Pokud Češi vyhrají, tak by se mohli rozjet. A kdo ví, třeba to dotáhnou tak daleko, jak národní tým v roce 2006.