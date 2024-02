Už jste delší dobu zpět na ledě po vyléčené monunokleóze. Už je vše v pořádku, nebo cítíte ještě nějaké rezervy?

Musím zaťukat, že je vše v pořádku. Jsem rád, že už nějakou dobu hraju naplno, jak můžu a jak nejlépe dovedu. Ze začátku to nebylo příjemné, ale trvalo to maximálně tři týdny - pět až šest utkání - od té doby už už se cítím dobře.

Jaký byl návrat po téměř dvouměsíční absenci kvůli nemoci?

Návrat nebyl jednoduchý. Pauza byla dlouhá, zhubl jsem deset kilo. Doufám, že se bude herní pohoda jen lepšit. Na ledě se cítím lépe.

Šest bodů ze severu Čech vás vrátilo zpět do hry o druhé místo. Jak velká je to vzpruha do konce nadstavby?

Určitě je to pro nás vzpruha a možná Tábor naopak malinko znejistí. Pokusíme se na něj dotáhnout co nejvíc a dokonce nadstavby by bylo nejideálnější ho ještě přeskočit, abychom dostali do prvního kola play off přijatelnějšího soupeře.

Šorf slaví první nulu v sezoně a říká si o místo jedničky před play off

V Ústí jste si ale málem zahrávali. Domácí jste si nechali přiblížit z 0:3 na 2:3. Co se stalo?

Chtěli jsme utkání v klidu dohrát. Za stavu 0:3, bohužel jsme ale udělali nějaké zbytečné fauly. Hráli jsme pětiminutové oslabení, do toho dvě minuty ve třech. Nějaké branky tam napadaly, naštěstí jsme si ale utkání pohlídali.

Na druhou stranu i v Děčíně jste těsný náskok uhájili. Přiblížily se poslední zápasy stylu play off. Kdy přesně budou rozhodovat detaily?

Určitě ano. Vážíme si, že jsme zvládli teď vlastně všechny tři utkání včetně Vrchlabí a uhájit takto těsné výsledky, protože tohle bude v play off rozhodně hrát svoji roli a my se musíme naučit vyhrávat utkání, kde vstřelíme dva nebo tři góly.

Do konce nadstavby zbývá už jen šest zápasů. Dostává nyní pro vás její závěr vzhledem k boji o druhé místo nový rozměr?

Rozhodně! Pokusíme se zatlačit na Tábor a přeskočit ho. Mít Vrchlabí v prvním kole by mohlo být velmi nevyzpytatelné. Jedná se o kvalitní tým, který se sice pohybuje v tabulce nadstavby dole, ale je to silný mančaft, který dokázal porazit právě Tábor, takže poskočit na druhé místo by byla velká výhoda.

Příbram rozebrala Tábor a útočí tak na jeho druhé místo

Nyní už máte jisté, že se vyhnete předkolu, ve hře je ale celkově druhé místo. Do jaké míry budete hrát na hraně či raději někde zvolníte, aby se někdo nezranil před play off?

Nechceme, aby se nám zranili další hráči. Zároveň si myslím, že nebudeme povolávat někoho, kdo není stoprocentně fit. Nyní máme asi šest hráčů základní sestavy, kteří jsou na marodce. Neznamená to, že bychom šli do utkání naplno. Všichni ostatní, co jsou zdraví, do toho šlapou a chtějí se prosadit, bojují o své místo.

Vzhledem k tomu, že budete mít delší pauzu mezi nadstavbou a play-off. Hodí se vám lépe z hlediska šetření sil, nebo něco natrénovat?

To bude samozřejmě na trenérovi. Do tohohle úplně nevidím. Myslím si, že nějaké volno tam dostaneme, ale samozřejmě se potom budeme připravovat na následného soupeře v play off.

Co musíte případně doladit směrem k vyřazovacím bojům?

Určitě doléčit všechna možná zranění, především těch důležitých hráčů, kteří jsou teď mimo sestavu Dál doladit přesilové hry, které budou v play off rozhodovat. Tam bude potřeba nějaký gól z nich dát. Jinak držet formu, jež máme teď. V poslední době sice nedáváme pět či šest gólů za utkání, zároveň je ale schopný hrát do obrany, což potřebujeme celou sezonu.