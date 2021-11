Dva zápasy bez vstřeleného gólu. Na suchu zůstal i nejproduktivnější hráč týmu a kapitán příbramských hokejistů Petr Josefus. Účastník nadcházející Zimní světové Univerziády ve Švýcarsku poprvé v sezoně zažil, že ve dvou utkáních po sobě odcházel bez žádného bodu na kontě. Z první pozice v počtu asistencí se mu vyrovnal Bříška z Kobry. Lídr Baníku však hlavu nevěší, naopak.

Kapitán Příbrami Petr Josefus. | Foto: Ondřej Jícha

V posledních dvou zápasech jste neskórovali. Co se děje?

Trochu nás zakončení trápí. Asi se málo tlačíme do brány. Měli bychom chodit hodně přes masku gólmanovi. Šance tam jsou, jenom tam leží nějaká deka a nepadá to. Věřím, že v příštím zápase už nám tam něco spadne a budeme v utkání zase dominovat.