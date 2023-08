Díky třem vstřeleným gólům se stal strůjcem vítězství nad Kobrou. Hokejový útočník Josef Hasman nejprve otevřel skóre zápasu už ve druhé minutě, aby pak v závěrečném dějství pomohl Příbrami vrátit zpět vedení. Trefil se dokonce i z trestného střílení. I díky jeho štědrému gólovému příspěvku zvítězil Baník nad pražským celkem 7:5.

Josef Hasman (vpravo) vstřelil Kobře hattrick. | Foto: HC Kobra Praha/Alena Zapletalová

Zatímco minulý týden jste byli dominantní od první do poslední minuty, tak teď jste spíš většinou dotahovali. V čem byl největší rozdíl mezi oběma zápasy?

Asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Tím, jak jsme dali první gól, tak jsme přestali všichni hrát a mysleli že zápas urveme, jako ty první dva. Nějak se ukázalo, že se musí hrát, i když vedeme a myslím si, že se máme z čeho poučit do dalších zápasů.

Zkoušeli jste například jiné varianty formací, nebo že Kobra přijela v silnějším složení než minulý týden?

Jednalo se o kombinaci více faktorů. Nehráli jsme úplně, co jsme si řekli, že budeme. Kobra samozřejmě přijela v silnější sestavě, než hrála doma. Na utkání se zpětně koukneme a zjistíme v čem byla chyba.

Nicméně normu jste dodrželi. I ve třetím zápase jste dali sedm gólů. Kde se ve vás bere produktivita zkraje přípravy?

Je fajn, že nám tam góly padají. I když teď je to trošku jedno. Jde o to, abychom si sedli a každý hrál to, co měl. Důležité je, aby se pak všechno povedlo v sezoně a hráli takhle tam, kde je to důležitější.

I když jsme v přípravě, tak hattrick vás musí těšit ne?

Samozřejmě, že je příjemný. Teď se ale hrají přípravné utkání a důležitější budou v sezoně.

Navíc jste skóroval i z nájezdu. Věděl jste, co uděláte, nebo si počkáte na pohyb gólmana?

Variant mám vždy víc. Je ale důležité, jak se gólman postaví. Jestli si vyjede či ne. Trošku je to i o štěstí a důležité je se trefit. On ale nebyl v úplně nejlepším postavení. Proto jsem nevolil kličku a šel jsem do střely.

V čem vás Kobra oproti minulému týdnu nejvíc překvapila?

Že začala hrát více do těla a víc napadat. Je vidět, že se do toho dostává. Po té prohře doma jim určitě trenér vynadal a něco jim řekl. Oni taky bojují o místa v sestavě stejně jako my. Líp se připravili a víc se snažili.

Nyní jste najeli na týdenní režim, kdy máte přípravné zápasy v úterý. Jak vám tohle vyhovuje, že jdete hrát zápas po jednom tréninku po volném víkendu?

Tréninky máme pondělí až čtvrtek odpoledne, k tomu úterý a čtvrtek dvoufázově. Minulý rok jsme hráli ještě víc zápasů. Letos se domluvila tato strategie. Je to náročné samozřejmě. Spousta hráčů pracuje, další studují, i když teď mají volno. Navíc i tady je teplo, takže i led není kvalitní.

V loňské sezoně jste hrál s dlouholetým parťákem Petrem Eretem, který zamířil do Chomutova. Už jste si zvykl na nové spoluhráče?

Od toho jsou přípravné zápasy. Abychom se sehráli a nějak si sedli. Vždycky je to o tom, abychom si v lajně řekli, co budeme hrát a trenér je od toho, aby řekl s kým. Samozřejmě je to změna. S Petrem jsme hráli v Plzni i Klatovech. Trošku mě i mrzí, že odešel, ale respektuji jeho rozhodnutí.