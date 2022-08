Během zápasu jste předvedli spoustu různých kombinací. Zkoušeli jste toho hodně. Sladili jste, nebo to bude ještě chvíli trvat? Když ale zjednodušíme hru, tak to bude do sezony v pohodě.

Do desáté minuty bylo utkání vyrovnané, pak jste ho ale třemi góly zlomili na svou stranu. Co jste si řekli do druhé a třetí třetiny?

Šli jsme do toho s tím, abychom hlavně nedostávali góly, protože nám často ujížděli do brejku. Situace řešit jednoduše a dávat co nejvíc gólů.

Bylo toho i na základě toho, že se vám jako týmu v předchozích zápasech příliš střelecky nedařilo?

Všechno vychází z toho, že vždy situaci moc překombinujeme, takže do ligy je budeme co nejvíce zjednodušovat. Snad bude padat víc gólů.

Čím to je, že herní situace často překombinujete?

Když jsme v úplně jasné situaci a máme střílet, tak ještě hledáme někoho do prázdné brány či by měl lepší střeleckou pozici než my.

Proti Letňanům se vám ale podobný přístup vymstil. Je to varovný prst směrem do sezony?

Určitě. Jejich gólman sice chytal dobře, ale my jsme ho rozchytali. Měli jsme víc střel než Letňany a i víc šancí. Jenom jsme je nedokázali proměnit, což v sezoně nebude pro nás dobré, když je nebudeme využívat.

Jak se na to dívají trenéři?

Po každé třetině nám to vytýkají (směje se).

Hrál jste v lajně s Petrem Kafkou a Ladislavem Gengelem. Jak jste si sedli?

Joska (Petr Josefus) je zraněný, tak tam hraji místo něj na centru. Ještě se sehráváme, ale každý zápas je to lepší a lepší. Uvidíme, až přijde Joska a Káně (Jakub Káník), tak sestava bude kompletní a pak budeme moct něco vymýšlet.

Kafkovy žabičky jsou exkluzivní. Jedná o nadstandardního hráče pro druhou ligu?

To je hráč, který má extraligové parametry a nahrávky od něho mají oči. To se pak lehce střílí.

Ve druhé formaci si sedli zase Eret s Hasmanem. Jak byste odhadl sílu Příbrami do sezony?

Chtěl bych říct, že máme lepší tým než loni a do soutěže půjdeme s co největším úsilím. Myslím si, že nám to bude klapat. Kluci jsou šikovní, mezi sebou si rozumí, takže nám to bude fungovat.