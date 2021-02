„Já asi nikdy spokojený nebudu, protože si říkám, že vždycky mohu být lepší,“ řekl o svých výkonech sedmadvacetiletý strážce kolínské brány.

Máte za sebou pořádně nabitý program. Jak hodně náročné to bylo i s ohledem na velké cestování?

Náročné to určitě je. Hlavně když jedeme na Moravu a druhý den jdeme do práce. Vymlouvat se ale nemůžeme, protože jsme do toho s tím šli.

Jak jste spokojený s bilancí týmu v utkáních v letošním roce?

Spokojený jsem, i když hodně zápasů jsme prohráli o gól a to mrzí. Na to se sice nehraje, ale aspoň víme do příští sezony, že se dá hrát s každým.

A co říkáte na celkovou bilanci mužstva? Pětatřicet bodů, čtrnáctá příčka, na dostřel předkolo play off. To možná málokdo čekal…

Tohle nikdo z nás nečekal, že budeme bojovat o play off a hrát vyrovnané zápasy s týmy, které mají ambice postoupit. Pětatřicet bodů je hodně, ale mohlo jich být víc.

A jak jste spokojený se svými výkony?

Já asi nikdy spokojený nebudu, protože si říkám, že vždycky mohu být lepší. Ze začátku jsem měl dobré zápasy, teď zase moc ne, ale říkám si, že je to první sezona. V létě na sobě zamakám, budu jezdit na ledy a příští sezona bude ode mě lepší.

Odchytal jste dvacet utkání. Pomohlo vám, že jste si mohl v některých zápasech odpočinout, když dostali šanci Lukeš nebo v jednom případě Sajdl?

Na jednu stranu bych chtěl chytat pořád, na druhou jsem zase rád, že si odpočinu a vyčistím si hlavu. Štěpán (Lukeš) i Sajdlik (Sajdl) jsou super kluci a je dobré, že občas přijedou.

Byl jste také zapsán na soupisku extraligového Hradce Králové. Myslíte, že je šance si v letošní sezoně za tento tým zachytat?

Ano, mám tam střídavé starty. Ale v Hradci jsou dva super kluci, kteří chytají skvěle a jsou zkušení, takže si nemyslím, že letos bych si zachytal za Hradec. Samozřejmě kdybych šanci dostal, bylo by to super a dal bych do toho vše. Uvidíme.

Nyní máte po náročném programu volno. K čemu krátkou pauzu mezi mistrovskými zápasy využijete vy osobně?

Tak samozřejmě budou tréninky a ve volnu budu s přítelkyní, kamarády a pojedu i za rodinou.

Utkání se hrají stále bez diváků. Jak moc vám fanoušci chybí?

My máme jedny z nejlepších fanoušků. Hrát bez nich je obtížné protože nás vždycky ženou vpřed. O Kolíně se i říká, že se zde hraje na prd, protože nás ženou a my pak hrajeme fantasticky a předvádíme neskutečné výkony.

Martin Sejpal

Bydliště: Kolín

Narozen: 5. července 1993

Výška: 176 cm

Váha: 68 kg

Post: brankář

Držení hole: levá

Zaměstnání: ITS firma

Znamení: Rak

Záliby: sport, vaření, výlety s přítelkyní

Oblíbené jídlo: knedlo – vepřo – zelo

Oblíbené pití: pivo a ledový čaj

Oblíbený film: Pelíšky

Oblíbená hudba: české hity