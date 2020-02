Téměř pohádkový příběh se začal oficiálně psát 22. května 2019, kdy příbramský klub oznámil, že odkoupil licenci od Letňan a po patnácti letech se vrací do druhé národní hokejové ligy.

Vše ale započalo už před čtyřmi lety, kdy se změnilo nejen vedení, ale především celková filozofie klubu. „Tehdy se začalo dbát především na výchovu dětí a mládeže. Do té doby byla vize klubu taková, že děti nejsou, protože všichni hrají fotbal. Nakonec jsme zjistili, že opak je pravdou. Děti jsou a budou. Jen člověk musí k jejich výchově přistoupit poctivě a věnovat se jim. V loňském roce nám na nábor přišlo devadesát dětí. Proto jsme se dnes dopracovali k tomu, že ve všech kategoriích od ročníků 2011 až 2014 máme okolo třiceti dětí,“ nastínil přerod klubové filosofie klubu Miroslav Bláha.

Ač se to možná na první pohled nemusí zdát, právě dostatečná mládežnická základna byla tím hlavním impulsem. „Mládež jsme rozjeli, ale starší ročníky vinou předešlých let stále tak dostatečné počty neměly, proto jsme se je rozhodli nastartovat z druhé strany a vzali jsme druhou národní ligu,“ prozradil Bláha.

Příbramští využili nabídky Letňan, které se rozhodly prodat svou licenci. „Český hokejový svět je v tomto ohledu malý. Pokud se v jeho kruzích pohybujete, zpráva, že někdo prodává licenci, se k vám stoprocentně donese,“ uvedl Miroslav Bláha.

PODMÍNKA JMÉNEM TLAČIL

Ale předtím, než ještě došlo k podpisu, bylo nutno splnit ještě jednu podmínku. „Základem toho, abychom licenci koupili, bylo získání kvalitních trenérů, což byla nejen moje podmínka s tím, že si je sám seženu,“ řekl jasně.

To se podařilo angažováním extraligou i zahraničím ostříleného odborníka Jana Tlačila. „Na trenéru Tlačilovi jsem pracoval dva roky. On do té doby pracoval jako šéf trenér Sparty Praha, která ho chtěla i nadále udržet. On se to ale rozhodl risknout a nakonec přijal naši nabídku. Troufnu si říct, že při jednání hrálo velkou roli naše vzájemné přátelství. Následně se nám podařilo trenérský tým rozšířit i o Pavla Marka, což je další legenda, která působila třináct let v Třinci. Ať už jako trenér nebo generální manažer,“ přiblížil Bláha.

Pak už stačilo zvednout telefon a ještě jednou zavolat do Letňan. „Všechno bylo sice předjednané, ale museli jsme jednat rychle, protože na naše rozhodnutí čekali další tři zájemci. Dohodli jsme se ovšem hned na první schůzce,“ poodkryl zákulisí generální manažer HC Příbram Miroslav Bláha.

TÝM NA ZELENÉ LOUCE

Zdaleka ovšem ještě nebylo vyhráno. Před vedením stál další velmi těžký úkol. A sice složit zcela nový tým. „Vznikal úplně od základů na zelené louce,“ přiblížil Bláha stavbu kádru, o němž měl z cela jasnou představu. „Kladli jsme důraz na charakter a mladé hráče. Ideálně pak na ročníky 1998 a 1999. Od srpna nám pak prošlo rukama přibližně padesát hráčů,“ líčil Bláha.

A to vedení nevyužilo nabídky na přesun hokejistů z Letňan. „Původně tato možnost existovala, ale v podstatě jsme se k tomu vůbec nedostali. Bavil jsem se asi se třemi hráči, z nichž jsem zaprvé necítil přílišný zájem, zadruhé si nejsem jistý, jestli by pro nás byli přínosem,“ přiznal a pokračoval: „Naopak se počítalo se s tím, že budeme využívat i hráče, kteří dříve hráli v Příbrami krajský přebor. I já bych to samozřejmě uvítal, ale bohužel výkonnost a chuť nebyla dostačující. Někteří hráči, kteří na to měli, dali raději přednost rodině a dětem, což jsem chápal. Čili nám nezbývalo nic jiného, než postavit nový tým.“

FROLÍKOVO NE, KUTLÁKOVO ANO

To však neznamenalo, že by se na hráče z vlastní líhně v A mužstvu zapomnělo. „Jak do tréninkového, tak následně do zápasového procesu postupně zapracováváme juniory a stejnou šanci mají i hráči z béčka, které je s áčkem úzce spjato díky osobě trenéra Miroslava Hájka. O hráčích víme, kdykoliv může kdokoliv vyletět do áčka,“ upozornil na důležitou věc Bláha.

Z předchozího příbramského kádru ale nakonec zůstali pouze tři hráči. Jedním z nich byl Jan Grubner. „Podle mého názoru jde o hráče, který by měl hrát Chance ligu. Jediným problém jsou častá zranění a také fakt, že on o tom zatím neví,“ uvedl Bláha na adresu pětadvacetiletého hokejisty.

Zbylými dvěma byli zkušení borci. Brankář Jakub Čech a útočník Ladislav Gengel, kteří společně s nově příchozím ostříleným útočníkem Petrem Šináglem tvořili kostru jinak velmi mladého mužstva.

Její součástí se měl stát i Martin Frolík, další extraligou protřelý bard a bratr reprezentačního útočníka Michaela Frolíka, jenž válí v NHL za Buffalo Sabres, ten si ale angažmá nakonec rozmyslel. „Martina jsme chtěli jako třetího zkušeného hráče k Ladislavu Gengelovi a Petru Šináglovi. A to z důvodu, že se jedná o poctivého, charakterově výborného kluka. Nicméně jsme si uvědomovali, že by to pro něj bylo velmi složité. Je mu přes pětatřicet, má rodinu, hrál dlouho venku a musel by dojíždět několikrát v týdnu okolo sto kilometrů na trénink nebo zápas. Dlouho jsme se spolu o tom bavili a naprosto ho chápu, že už tohle nechtěl absolvovat,“ respektoval hráčovo rozhodnutí generální manažer Miroslav Bláha.

Místo Frolíka tak nakonec v průběhu sezony dorazil Zdeněk Kutlák. „Potřebovali jsme získat zkušenost do obrany, protože věkový průměr našich defenzivních hráčů je okolo dvaadvaceti let. Proto bylo naším cílem doplnit kádr o jednoho staršího hráče,“ vysvětlil důvody Kutlákova angažování generální manažer HC Příbram Miroslav Bláha. „Zároveň jsme věřili, že se naši mladí kluci od něj mnohé naučí,“ doplnil.

Už před startem soutěže ale Příbram do svých řad zlákala spoustu dalších zajímavých jmen. Ať už je to Ondřej Panna z pražské Slavie, Adolf Straka ze Skalice, Miroslav Rohlík ze švédské Alvesty, Jan Jindra ze Svegsu a z Trnavy se vrátil odchovanec Luboš Brzák, který je příbramským rodákem. „Kromě toho jsme udělali nějakou spolupráci například s Chomutovem a Spartou, kdy jsme získali hráče na hostování a střídavý start. Velkou roli v tom hráli oba trenéři, protože jak Jan Tlačil, tak Pavel Marek byli pro kluby zárukou, že hráči výkonnostně porostou, což se potvrdilo a teď z toho těží obě strany,“ prozradil Bláha.

PROJEKT VOJNA

Za vším ale stojí především projekt nazvaný Vojna. Ten funguje na principu akademie a je zaměřen právě na mladé hokejisty ročníku 1998 a 1999, kterým má pomoci v jejich hokejovém rozvoji. „Kluky ubytujeme na stadionu, kde máme potřebné zázemí včetně rozboru u videa. A během dne absolvují čtyřfázový trénink obsahující dopolední trénink na ledě, odpolední trénink na ledě, dvakrát posilovnu, případně jinou formu suché přípravy. A k tomu samozřejmě dostanou veškerý potřebný stravovací servis jako například oběd, svačinu a večeři,“ nastínil Bláha podobu projektu s tím, že se jedná o dlouhodobou záležitost.

Výsledky už se ovšem dostavují nyní. Stačí se podívat do tabulky, kde se Příbram momentálně nachází za vedoucím Kolínem na druhém místě. A to ještě před koncem uplynulého kalendářního roku byla dokonce na úplném vrcholu. „Hráči jsou fyzicky i mentálně dobře připraveni. Jinak to ani nejde. Logicky to musí přinést své ovoce, protože tohle nemá nikdo nejen v naší soutěži, ale ani půlka týmů v Chance lize,“ podotkl generální manažer.

Momentální umístění týmu bere jako zadostiučinění. „Všichni nám předpovídali, že se nám nebude dařit. Tenhle mýtus jsme rozprášili, což je zásluhou práce celého klubu. Od vedení, přes trenéry, hráče, kustody, sekretariát, až po ledaře,“ vyzdvihuje Miroslav Bláha kolektivní práci.

CÍLEM JE VYCHOVAT CHYTRÉ HRÁČE

Navzdory postavení v tabulce zůstávají příbramské cíle skromné. Tím hlavním je hrát poctivý hokej a vychovávat kvalitní a především chytré hokejisty, kterých je podle příbramského generálního manažera v České republice nedostatek. I proto Příbram řadu svých hráčů zapojila do projektu univerzitních lig. „Není to samozřejmě jednoduché, ale skloubit se školou se to dá,“ konstatoval Bláha s dovětkem, že od ledna se na základě dohody klubu a vysokých škol rozběhl další program, v jehož rámci by až pět příbramských hokejistů mohlo díky svým výkonům dostat stipendium.

Z čistě sportovního hlediska se pak vzhledem k dobře rozehrané sezoně nabízí otázka: Má vedení klubu ambice postoupit do Chance ligy? „Byl by to asi velký boom, ale jsme nováček, hrajeme první sezonu, takže nechci dávat žádná velká prohlášení. Jsme pokorní, chceme hrát, vyhrávat a uvidíme, jak to celé dopadne. Podmínky na vyšší soutěž v Příbrami jsou. Stadion je nádherný, ale to už musíte počítat i s vyšší podporou města, protože sponzoři jsou v dnešní době velký problém a rozpočet na Chance ligu je úplně někde jinde, než druhá národní liga. To už bychom z vlastní kapsy neutáhli,“ prohlásil Miroslav Bláha.

Dostane tento příběh nakonec i pohádkovou tečku?