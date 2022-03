Že se jednalo o jeden z nejhorších předvedených výkonů v letošní sezoně hovoří i fakt, že hráči použili ostřejší slovník než obvykle. Utkání bylo od začátku plně v režii Tábora, který před parádní diváckou kulisou nakročil už za vítězstvím už v první třetině, kdy se dostal do vedení 3:0. Vše mohlo vypadat jinak, ale Příbram nevyužila dvě nabídnuté přesilovky a manko začala stahovat až před odchodem do šaten, kdy snížil Saňa.

„Inkasovaný gól nás trochu srazil. Jinak jsme odehráli výbornou první třetinu. Dobře jsme bruslili, dělali jsme věci tak, jak bylo potřeba, a měli hru pod kontrolou. Byly z toho i tři pěkné góly,“ pochvaloval si trenér Tábora Arpád Györi. Příbram se pak dostala ještě na rozdíl jediné branky a vypadalo to, že dojde ke zdramatizování zápasu, nicméně na startu závěrečného dějství přišel definitivní zlom a domácí si už pohlídali zbytek utkání.

„Byl to první zápas, do kterého jsme vstoupili moc ospale, možná až s moc velkým respektem. Čekali jsme na, co nám Tábor ukáže,“ konstatoval obránce Ondřej Havlín. Tábor následně pojistili vítězství dalšími dvěma góly a výrazně lépe tak vkročil do finálové série. Příbram může srovnat krok se soupeřem už v pátek, kdy se bude hrát na jejím zimním stadionu od 18:30.

Tábor – Příbram 7:2 (3:1, 0:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 9. Matušík (Pařízek, Rousek), 14. Hasman (Pařízek, Matušík), 18. Seidl (Rousek),42. Matušík (Havelka, Šulek), 44. Prášek (Radoš), 57. Hasman(Dančišin, Endál),58. Seidl (Matušík). - 20. Saňa (Seniov, Pinkas), 28. Gengel (Malý). Vyloučení: 7:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Šmika, Červenka - Gregar, Hlinka. Diváci: 2765. Stav série: 1:0.