Byl to šok, když zkraje zápasu svítil na ukazateli skóre stav 2:0 pro domácí Řisuty. Poslední celek v tu chvíli živil naději na další překvapení sobotního večera a ještě malinko zvýšil šance na potenciální se vyhnutí baráži. Ještě do přestávky se ale tato pravděpodobnost začala limitně blížit nule, protože do šaten se odcházelo za stavu 2:2.