Samozřejmě za dodržení všech daných pravidel. „Sezona už dlouho stojí a my jsme se potřebovali na led vrátit. Ten vám tréninky doma nenahradí. Nezbylo nám tedy nic jiného, než nařízení vlády respektovat, abychom mohli začít trénovat na ledě,“ prozradil Chudý hlavní důvod návratu na plochu, která je pro hokejisty typická.

Přesto má příbramský klub, stejně jako řada dalších, k současným nařízením jistou výhradu – tou je nutnost mít při tréninku roušku. „Filip Pešán to vystihl naprosto přesně. Kdo dělal a dělá jakýkoliv sport, třeba i venkovní, tak musí vědět, že tohle z mnoha důvodu prostě není ideální. Zaprvé to přináší určitá omezení při hře, ztrácíte například periferní vidění, které je při hokeji velmi důležité. Zadruhé je to hazard z pohledu zdraví – třeba když máte v týmu astmatika. Z logického hlediska nám to tedy určitě nepřijde jako ideální řešení,“ přiznal Chudý.

„V klubu nastalou situaci samozřejmě řešíme, máme zprávy, že stále probíhají jednání mezi svazem, NSA a ministerstvem zdravotnictví. Tak uvidíme, jestli se něco ještě změní,“ dodal.