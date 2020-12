Premiéra za dospělé? „Neuvěřitelný pocit,“ vypálil okamžitě sedmnáctiletý hokejový obránce David Moravec, který během prosince poprvé v kariéře okusil v dresu Bruslařů atmosféru extraligového utkání. Nositel slavného jména (nejde o syna naganského šampiona, ten je o dva roky mladší, pozn. red.) přišel do Mladé Boleslavi z Jihlavy a ve středočeském klubu šanci v A-týmu dostal.

Mladíček Moravec nakoukl do extraligy. Rady si beru k srdci, říká | Foto: BK Mladá Boleslav

„Je pro mě čest že jsem si v sedmnácti letech mohl zahrát extraligu. Chodil jsem na tréninky jako sedmý nebo osmý bek. Pak jsem jako sedmý bek jel na zápas do Liberce, ale dvě třetiny jsem nehrál. Náhle dostal Martin Ševc trest do konce utkání, tak mi pan Rulík řekl, ať se nachystám a připravím, že půjdu do zápasu,“ prozradil v rozhovoru pro klubový web nezapomenutelné momenty z prvního startu Moravec. A dodal: „Kdyby Švícko nedostal trest do konce utkaní, tak bych asi do zápasu nenaskočil. Byl jsem zaskočený a hodně nervózní, ale během zápasu to odešlo.“