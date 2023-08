Pro vás první zápas po příchodu do Příbrami a hned výhra 7:1. Snový začátek? Za mě ano. Jsem strašně spokojený. Po celou dobu, jak jsem tady trénoval, tak jsem věděl, že to je dobré místo. Parta v šatně a očividně i na ledě je skvělá.

Od druhé třetiny bylo vidět, že jste polevili a až pak jste musel několikrát řešit zmatky na brankovišti. Jak jste viděl zápas vy?

Jako první zápas byl výborný. Párkrát jsem se musel roztáhnout. Mám rád, když se hraje takhle těsně u mě. Je to zajímavý hokej. Hodně mi pomohli obránci.

Šest minut před koncem jste ale přišel o čisté konto. Jak moc tohle mrzí?

Jasně, že to nechci a trošku to bolí. Nicméně to je hokej. Když člověk udělá malou chybu, tak dostane gól. My jsme jí udělali, stejně tak já. A když jí udělá brankář, tak je vidět o to víc.

Každopádně pro vás dobrý základ do dalšího průběhu přípravy. V Příbrami dlouho figuruje duo Šorf-Jiroušek a teď jste najednou tři. Jedná se pro vás o dobrý vstup?

Pozice gólmanů je vždy komplikovaná. Chcete mít dobré vztahy, nicméně vždy může chytat pouze jeden. Oba dva jsou výborní gólmani. Jsem rád, že jsem jejich spoluhráčem. Přeju jim, aby byli nejlepší gólmani na světě. Když budu jejich spoluhráč, tak to bude znamenat, že jsem taky dobrý.

Nicméně i tak jste výkonem proti Písku trošku zamotal trenérům hlavu, že?

Trošku ano. Už víme, na čem budeme makat a co je potřeba. Myslím si, že je ale dobře, že budeme mít boj v brankovišti. Pomůže všem. Všichni se budou muset zlepšit.

S jakými ambicemi jste přišel do Příbrami?

Vždy jsem měl cíl být nejlepší. Je jasné, že to neznamená, že bych podcenil Jirouška nebo Šorfa. Vůbec ne. Oba jsou výborní gólmani. Můj cíl je být je nejlepším brankářem ligy a budu na tom makat.

A co když vám plány nevyjdou. Máte připraven nějaký záložní?

Moc ne. Moc na to nemyslím. Přemýšlím o tom, co mám dělat. Snažím se nemyslet, co není. Moc dopředu nepřemýšlím. Beru to tak den po dni.