Čtvrtý zápas a opět špatný vstup do utkání. Proč se vám ve finálové sérii nedaří zachytit začátky zápasů? No ty bláho! Kdybychom to věděli, tak bychom to nějak odstranili. V tuhle chvíli nevím, jestli to je tím, že se nesoustředíme nebo je tam nějaká nervozita. Nemám pro to žádné vysvětlení.

Teď doma navíc hned zkraje série tři vyloučení. To asi není úplně nejlepší start, že?

Určitě ne! Nevím, jestli vyloučení byla kvůli přemotivanosti nebo tak, ale rozhodně takový vstup do zápasu, zvlášť v play-off není dobrý.

Do toho navíc ještě, že vyjma druhého zápasu musíte neustále dotahovat náskok soupeře…

Je to náročné jak na psychiku, tak i na fyzické síly. Na ledě si ale děláme problémy sami a pak se z nich musíme vyhrabávat, což nás stojí víc sil.

Může to být i tím, že jste vždy inkasovali jako první?

Nemyslím si, že to je o prvním gólu. Musíme se daleko víc udržet na puku a taky mnohem víc tvořit.

Zatímco v základní části jste Tábor porazili pětkrát, tak nyní se karta obrátila a vítězí on. Čím to?

(dlouze přemýšlí) Nevím … Asi mají víc štěstí.

Tak není to jenom o štěstí ne?

Samozřejmě, že ne. Výsledky ale ukazují, že hrají teď lépe. V týmu mají taky zkušené hráče, kteří už taky hráli play-off. Možná to je o tomhle. Nevím.

Další z faktorů jsou přesilovky. Tábor jich proměnil už šest …

V play-off je to jedna z věcí, která rozhoduje. Nám se v nich nedaří tak, jako jim.

Co změnit, abyste sérii vrátili ještě do Příbrami?

Co musíme změnit, tak o tom si musíme nejprve promluvit a nemůžeme to prozradit.

V Táboře chodí okolo tři tisíc lidí na zápasy, což je na druhou ligu nad očekávání. Můžou hrát roli i tak vysoké návštěvy?

Nevím, jestli to hraje pro kluky nějakou roli, ale myslím si, že jsou rádi, že lidi mají zájem o hokej. Samozřejmě, že návštěvy jsou v Táboře, kde je domácí, ale hrát před takovou kulisou je pro každého paráda.

Nyní jste přitlačení ke zdi. Už nemáte kam uhnout. Je to pro vás o to lepší, nebo horší, že už nemáte co ztratit?

Ze zkušeností, co jsem nasbíral, se teď jde na nový zápas. Nekoukám, jestli je to 3:1, nebo 2:1 v sérii. Jdeme k dalšímu utkání, které chceme vyhrát.