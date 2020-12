Profesionální sportovce akorát nahradili amatéři a široká veřejnost. „Mám radost, že můžeme konečně na opravenou ledovou plochu pozvat i veřejnost. Vzhledem k dosud platným pravidlům a faktu, že správce stadionu ani vedení města nemohlo předpokládat, kdy opravdu dojde k postupnému rozvolňování, byla zatím ledová plocha pronajímána v rámci povolených možností pro soukromé tréninky výkonnostních sportovců. Z rezervovaných a nasmlouvaných hodin jsme po domluvě se správcem areálu a sportovci vyčlenili několik hodin bruslení pro veřejnost,“ uvedl prostřednictvím oficiálního facebooku města Dobříš místostarosta Tomáš Vokurka.

První z nich proběhly už o uplynulém víkendu. Samozřejmě za dodržení všech stanovených hygienických podmínek a při maximálním počtu 50 zúčastněných osob. „V dalších týdnech (pokud to bude možné, pozn. red.) budeme hodiny veřejného bruslení postupně přidávat, a to i v pracovní dny. Naším cílem je umožnit bruslení většímu počtu návštěvníků, ale kapacita je daná. V dalších dnech uděláme maximum pro to, abychom hodiny veřejného bruslení rozšířili a vyhověli všem zájemcům,“ doplnil Tomáš Vokurka.