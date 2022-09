Kolik hráčů vám chybí, abyste byli v nejsilnějším složení?

Josefus, Procházka, Bečvář. K tomu další zranění. Není to jednoduché.

V Táboře museli hrát i někteří obránci v útoku. Vyprázdnila se vám marodka před startem soutěže?

Čekáme na vyšetření některých hráčů a počkáme, jak to s nimi bude vypadat.

Poprvé jste vedl letní přípravu jako hlavní trenér. V čem jste ji pozměnil oproti předchozím rokům?

Měli jsme ji kombinovanou, kdy se střídala suchá příprava s tou na ledě. Bylo v ní hodně posilovny.

Poslední dva přípravné zápasy s Táborem vám nevyšly. Jedná se o velké varování před startem soutěže?

Přípravný zápas jako každý jiný. Před sezonou je lepší, když je mužstvo zkoncentrované. Tým se nepohybuje někde v oblacích, je nohama na zemi a pořádně se připraví na soutěž, protože bude obtížná.

Jak tedy berete zejména druhou třetinu v Táboře, která se vám nepovedla?

Takový výpadky se stanou. Neměli jsme kompletní mužstvo, nebylo konsolidované. Proti Táboru jsme jinak odehráli solidní dvě třetiny. Jedná se o velice silné mužstvo. Před sezonou je dobré, že jsme s ním mohli odehrát dva zápasy.

Těsně před startem soutěže se vrátil na led Petr Josefus. Tým má opět kapitána. Jak velké povzbuzení pro něj to je?

Pro nás je to klíčový hráč, který tady táhl celou loňskou sezonu. Všechny roky, které odehrál v Příbrami, byl na špici kanadského bodování. Pro nás je lídr.

Nový ročník začínáte na ledě Písku. Pojedete tam v roli favorita. Co od toho duelu očekáváte?

Čekáme velice těžké utkání, na které se chceme důkladně připravit, abychom ho zvládli.

Vám se povedly letní posily. Eret s Hasmanem si sedli. Měl jste oba vytipované, že je dáte k sobě do formace?

Oba kluci se znají a vědí od sebe, co mají čekat. Hrají podobný hokej. Snažíme se dávat dohromady hráče, kteří by měli spolu hrát dobře.

Další hráč, který zapadá do týmové mozaiky, je Petr Kafka. Jedná se o nadstandardního hráče na druhou ligu. Vyhráli jste v tomto případě jackpot?

Je to hráč velké kvality na tuto soutěž. Od něj si slibujeme góly. Potřebujeme, aby je střílel, protože praváků v týmu máme málo.

Naposledy jste hráli finále skupiny jih. Jak bude těžké obhájit tuto pozici?

Bude to hodně těžké. Mužstva jsou posílená, nabitá. Soutěž bude hodně těžká a chceme v ní uspět.

S jakým cílem byste byl spokojen na konci sezony?

Máme postupné cíle. Chceme hrát pěkný hokej v základní části a dostat se do play-off. Letos bude náročné se do něj dostat.

Spadlo hodně týmů z Chance ligy. Druhá liga tak bude mít nejsilnější složení za poslední řadu let. Co od toho očekáváte?

Bude to velice těžká soutěž. Na druhou stranu pro diváky hodně atraktivní. Střetneme se se zajímavými soupeři, které budou mít určitě posílené kádry. Liga bude kvalitní a lidi se budou mít na co dívat.