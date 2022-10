Příbramské zahazování šancí pokračovalo i po změně stran. Klička Josefuse v úniku skončila na betonech děčínského gólmana a veterán Gengel ze slibné pozice přestřelil. „Myslím, že jsme byli nervózní. Nedokázali jsme byt trpěliví,“ poznamenal obránce Radek Jelínek. Až domácí kapitán z mezikruží po slibné akci vyrovnal. Když navíc Gengel zkraje závěrečné části zařídil obrat a poslal Baník do vedení, zdálo se, že si favorit dojde pro další vítězství.

Video: Příbram ovládla šlágr lídrů. Doma přehrála Piráty

Pět minut před koncem se ale na modré čáře srazili Dragoun se Saňou, čehož využil Nezbeda a střelou nad vyrážečku srovnal. Ještě větší šok přišel v 59. minutě, kdy Faigl proměnil brejk dvou na jednoho a Děčín se dostal zpět do vedení. Výhru pak pojistil dvěma trefami do prázdné brány. Příbram tak poprvé v sezoně prohrála.

„Bohužel jsme k tomu zápasu nepřistoupili dobře. Mysleli jsme si, že to půjde samo a že po pěti výhrách za sebou jsme nesmrtelný. Dopadlo to, jak to dopadlo,“ který postrádal u celého týmu oproti předchozím utkáním především nasazení a bojovnost. Příbram tak dostala lekci. Už ve středu ji přitom čeká utkání s pražskou Kobrou. „Tvrdě jsme narazili. Musíme se z toho poučit do dalších zápasů a makat celých šedesát minut. Bez toho to nepůjde,“ dodal Jelínek.

Příbram – Děčín 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 37. Josefus (Eret, Kafka), 43. Gengel (Saňa) – 20. Nezbeda, 55. Nezbeda, 59. Faigl (Nezbeda, Zajan), 59. Faigl (Trávníček, Volráb), 60. Nezbeda (Zajan, Faigl). Vyloučení: 0:2. Bez využití. Rozhodčí: Valda – Sýkora, Teršíp. Diváci: 478.

Příbram: Šorf – Zdeněk, Vinš, Saňa, Placek, Zedek, Jelínek, Havlín – Pinkas, Hasman, Gengel, Eret, Josefus, Brzák, Kraus, Dragoun, Procházka, Urban, Kafka.