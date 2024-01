V roce 2024 sbírají zatím jen porážky. Po domácích prohrách s Táborem a Ústím nad Labem padli hokejisté Příbrami překvapivě i na ledě třináctého Písku. U řeky Otavy zapsali tentokrát výsledek 3:4 a v kolonce získaných bodů mají v novém letopočtu stále nulu. Na vedoucí Chomutov ztrácí už osm bodů. Stejný rozestup mají na ně čtvrté Letňany.

Ondřej Havlín zazdil stoprocentní šanci | Video: 2. hokejová liga

Série porážek se rozrostla už na tři díly. Pro Příbram v letošní sezoně novinka s nepříjemným nádechem. „Na jednu stranu je dobré si něčím takovým projít v průběhu sezóny, než aby nás to dostihlo v té závěrečné fázi, kdy se hrají nejdůležitější zápasy. Osobně si nemyslím, že je to krize. Pořad máme pasáže zápasu, a proti Písku nebo i v předchozích utkáních pasech to bylo vidět, kdy dokážeme dominovat a pokud hrajeme svou hru, tak jsme jasně lepším týmem,“ mínil útočník Tomáš Furch.

Hokej se ale hraje na góly a zatím jich víc pokaždé vstřelil soupeř. Tábor pět, Ústí a Písek čtyři, zatímco Příbram skončila vždy na třech. Hráči Baníku sice mají na ledě herní převahu. Od začátku roku 2024 ale dostávají lekci z produktivity. Zvlášť Slovan ho vyškolil parádně.

„Myslím, že domácí zápasy, ať už s Táborem nebo Ústím jsme odehráli kvalitně, kdy nám chybělo se střelecky prosadit a bohužel ještě víc se to projevilo v zápase s Pískem, kdy se ani nedostavil náš standardní výkon. Samozřejmě chyběli také klíčoví hráči, ale my ostatní si s tím musíme poradit a dokázat je nahradit,“ řekl Furch. Příbrami chyběla například největší hvězda zápasu Petr Kafka.

Ve hře Baníku se vytratila pohoda a klid v zakončení. Havlín v Písku trestuhodně minul prázdnou bránu. „Myslím, že nám chybí takové ty maličkosti, jako více bojovnosti nebo dát do toho větší odvahu hned od začátku zápasu. Zbytečně pak pustíme soupeře do zápasu, poté se nám to špatně zastavuje a ani štěstí si nedokážeme naklonit na svou stranu,“ posteskl si Furch.

Do konce základní části zbývá jeden zápas. Příbram navíc zajíždí na půdu Benátek nad Jizerou, kterou jsou na hraně a s Kobrou budou bojovat o proklouznutí mezi elitní osmičku. Takže i v sobotu bude hokejisty Baníku čekat obtížný zápas. „Je potřeba, aby si každý uvědomil svou roli v týmu, dal do toho po celé utkání své maximum a nespoléhal, že to za něj odehraje někdo jiný, včetně mě,“ burcuje příbramský útočník.

Písek – Příbram 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Matiášek (Volf, Marcilis), 16. Pouzar (Volf, Marcilis), 40. Volf (Matiášek), 59. Radoš (Dvořák) – 15. Hasman (Bednařík, Duchan), 31. Bednařík (Pinkas), 60. Furch (Jelínek, Josefus). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:0. Rozhodčí: Pastier – Žídek, Kučera. Diváci: 260.

Písek: Dvořák – Radoš, Čunát, Pavlát, Turek, Vajner, Čančura, Velíšek – Matiášek, Volf, Marcilis – Hracholski, Pouzar, Kolář – Hollar, Koupal, Suchan – Pechlát, Brož.

Příbram: Šorf – Krejčí, Havlín, Jelínek, Zdeněk, Pešta, Havelka – Duchan, Josefus, Pinkas –Bednařík, Kolda, Hasman – Mařík, Furch, Bečvář – Klasna, Pětník.