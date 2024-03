Až poslední možný duel rozhodne o tom, kdo doplní již známé trio semifinalistů druhé hokejové ligy. Příbram doma ve čtvrtém utkání série zvítězila 2:0, srovnala stav zápasů na 2:2 a v neděli Táboře bude bojovat o postup mezi nejlepší čtyři celky soutěže.

Brankář Petr Jiroušek udržel v důležitém zápase čisté konto. | Foto: Tomáš Danko, HC Tábor

Hokejisté Baníku prolomili na vlastním ledě střelecké trápení, které trvalo 166 minut. Tak dlouho čekali Příbramští na vstřelený gól, když zkraje druhé třetiny zařídil nakonec vítěznou trefu kapitán Kafka.

„Do zápasu jsme šli mnohem lépe nastavení než minulý zápas a začali jsme od první minuty, hráli jsme obětavě a trpělivě a dokázali vstřelit dvě branky. Jíra (Petr Jiroušek) skvělým výkonem podtrhl náš výkon a v neděli do Tábora,“ komentoval za domácí útočník Samuel Duchan, jenž sám zvyšoval na 2:0.

Příbram zahrála zdaleka nejlepší zápas v sérii. Byli mnohem aktivnější než jejich jihočeský rival, zatímco Tábor spoléhal na defenzivu. Hosté se ale nechali vylučovat a ač domácí početní výhody nevyužili, tak z následného tlaku v obou případech skórovali.

„Zase jsme se vrátili k tomu co nás zdobí a to je týmová hra a obětavost, které nám v předchozích dvou zápasech trochu chyběly. Konečně se nám podařila prolomit gólová smůla, což nám vlastně taky chybělo - góly a koncovka. Chodili jsme více do brány, do těch míst, kde to bolí a z toho těžili,“ uvedl Duchan.

Příbram tak v pravou chvíli odčarovala Žajdlíkovo kouzlo a zabrala. Díky výhře si vynutila pátý rozhodující zápas, který se bude hrát v Táboře od 18 hodin. „Naše výhoda by měla být v tom, že jsme dokázali uhrát takhle těžké utkání a že týmovou hrou a obětavostí dokážeme zvítězit, což v neděli jedeme udělat,“ prohlásil 22letý útočník, který v loňské sezoně oblékal právě dres Jihočechů.

Příbram – Tábor 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Kafka (Josefus, Hasman), 48. Duchan (Pinkas, Josefus). Vyloučení: 2:3 - navíc Rajgl - Duda 5 + do konce. Bez využití. Rozhodčí: Hlinka, Čáp - Hradil, Teršíp. Diváci: 1371. Stav série: 2:2.

Příbram: Jiroušek - Jelínek, Zdeněk, Krejčí, Havlín, Saňa, Rajgl, Patzelt - Kafka, Kolda, Duchan, Hasman, Josefus, Bednařík, Pětník, Svoboda, Gengel, Pinkas, Furch, Mařík, Vogeltanz.

Tábor: Žajdlík - Plášil, Hubata, Suchánek, Bouška, Černý, Hajič - Zeman, Matušík, Šulek - Krliš, Milfait, Severa - Nevšímal, Zadražil, Prášek - Duda, Zíb, Bárta.