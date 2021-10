Skóre 6:13 po třech duelech vypovídá o všem. Zejména sobotní duel české mládežnické reprezentaci hrubě nevyšel a taky ho prohrála rozdílem třídy 1:5. „Rusové měli akce, na které jsem někdy docela čuměl,“ přiznal pro web hokej.cz Dominik Pavlata. Sedmnáctiletý hokejista se poprvé prosadil v kategorii do 18 let až v závěrečném zápase, kdy se postaral o poslední český gól v rámci celého víkendu.

V neděli hrál o poznání jiný tým než v sobotu. „Měli jsme ještě před večeří interní mítinky, v klidu, bez emocí, aby si kluci uvědomili, v jaké části sezony jsme a kam to všechno směřujeme. Že nás každá třetina může posunout jako tým, ale taky individuálně, vysvětlil hlavní kouč Jakub Petr, který s celým realizačním týmem svým svěřencům připomínal také fakt, že bojují o nominaci na další kempy a především turnaj pěti zemí, který se uskuteční už v listopadu ve Švýcarsku.

Sobotní rozmluva a večerní pohovory mládežníkům evidentně pomohly, protože odehráli nejlepší zápas víkendu. I přes porážku 2:4 odcházeli z ledu s vědomím, že na ledě nechali vše a na Rusech bylo znát, že jim hra do těla od českého týmu dělala potíže a těžce ji snášeli. „Celkově jsme si řekli, že se nemáme z čeho radovat. Stejně jsme znovu prohráli. Ale že to byl nejlepší zápas, co jsme odehráli, a aspoň můžeme odejít se vztyčenou hlavou,“ uvedl Pavlata.

Také trenér Petr byl spokojen. „Říkali jsme jim, že je pro nás důležité, jak budou reagovat.“ A hráči tak učinili. „Odehráli jsme komplexně nejlepší zápas, ale nebyli jsme za to odměněni. Nemůžeme jásat, ale sneslo to ta měřítka,“ uznal hlavní kouč reprezentace do 18 let. „Dělali najednou úplně jiná rozhodnutí než v pátek a sobotu. Začali dělat chytré věci. Herní myšlení bylo vidět i v defenzivní části, najednou zjistili, že za to dostávají odměnu směrem dopředu,“ těšilo kouče.