Oba týmy naservírovaly fanouškům předkrm toho, co se bude podávat v březnu až začne play-off. Jak Příbram, tak Kobra tuší, že pokud nepřijde kolaps Tábora, tak se postaví v prvním vyřazovacím kole proti sobě. V sobotním duelu šlo o to, kdo bude mít výhodu domácího ledu. Dříve než se však všichni příchozí stačili usadit, tak je zmrazil už po patnácti vteřinách hry Petrák.

Hosté využili chyby navrátilce do sestavy Grubnera, který se poprvé představil domácím příznivcům, a ihned se dostali do vedení. Sedmadvacetiletý bek, který působí o dvě soutěže níž ale svá zaváhání odčinil, když v sedmnácté minutě nádherně viděl sjíždějícího Pannu k brance a bylo srovnáno. „Byl souboj u mantinelu. Získali jsme kotouč. Viděl jsem ho najetého před bránou, tak jsem mu tam poslal puk,“ popisoval celou situaci příbramský obránce. Domácí stihli do přestávky ještě otočit skóre, když se v přesilovce prosadil Zdeněk.

Od té doby se spustila bitva o každý centimetr ledu a hrálo se hodně tvrdě, ale férově. Sudí museli ve zbytku utkání vylučovat pouze třikrát. Prostřední perioda měla pouze jednoho střelce, když po krásné akci srovnal Zídek. Oba týmy si uvědomovaly, o co se hraje a nedarovaly si centimetr ledu. „Emoce jsou v každém zápase s Kobrou. Patří k tomu. Už se známe. Dáváme si pozor, co hrají a to samí oni. Víme, co od nich čekat,“ podotkl Miroslav Rohlík. Domácí navíc několikrát podržel ve fantastické formě chytající Šorf, který zlikvidoval hned několik brejků Pražanů.

Příbram byla ještě jednou blízko k vítězství v základní hrací době, když ji na konci 52. minuty vrátil vedení po rychlém protiútoku Bečvář. Zaslouženou remízu po šedesáti minutách ale trefil o dvě minuty později Čech, který ukázal přehled na brankovišti a po rychlém zorientování situace poslal kotouč za Šorfova záda.

Domácím muselo zatrnout, když se v závěru nechal vyprovokovat Káník a nechal se vyloučit. Baník ale zachránil Šorf a stejně tak i v prodloužení. O vítězi musely rozhodnout až nájezdy, ve kterých trefil bonusový bod Malý a Příbram odskočila Kobře na rozdíl čtyř bodů v tabulce. Navíc má zápas k dobru.

„Bod z takového utkání je excelentní. Měli jsme ale ještě navíc. Ale bylo to výborné utkání, mělo parádní úroveň,“ uznal trenér Pražanů Miloslav Šeba, který postrádal hned šestici hráčů ze základní sestavy. „Určitě se jednalo o dobrou prověrku,“ přidal se jeho protějšek Pavel Marek, který už připravuje tým na play-off. „Teď jsme hráli s výbornými soupeři, jež nám ukázali určité věci, které musíme zlepšit. Jsme rádi, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce, i když jsme ho měli rozehrané na tříbodové vítězství,“ shrnul vedoucí mužstva v roli hlavního kouče.

Příbram – Kobra Praha 4:3 sn (2:1, 0:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Panna (Grubner, Josefus), 19. Zdeněk (Rohlík, Svoboda, 52. Bečvář (Gengel, Rohlík), nájezd Malý - 1. Petrák (Bříška), 27. Zídek (Petrov, Havrda), 54. Čech (Heldák, Hrubý). Vyloučení: 3:4. Bez využití. Rozhodčí: Šperl – Kubíček, Tuháček. Diváci: 273.