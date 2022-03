Tak je to tady. Po téměř týdenní pauze se rozjedou opět tuhé hokejové bitvy. Oproti semifinále, ale začne Příbram další sérii na půdě soupeře. První duel hostí Tábor. „Očekáváme, že to bude velmi těžká série, ve které budou rozhodovat maličkosti (každá nevyužitá šance, každý zbytečný faul atd),“ říká kapitán Petr Josefus, který v posledním zápase při výhře 8:3 zaznamenal parádních pět bodů (1+4).

Příbramští hokejisté dokázali jako jediní v základní části Tábor pravidelně porážet. Hned v pěti utkáních ze šesti vyšli jako vítězové. Oprávněně si tak na finále věří. „Na zápas s Táborem jsme se vždy třásli nedočkavostí celé kolo, protože je to bezpochyby jeden z nejlepších týmů celé soutěže, který má ty nejvyšší cíle. A teď je máme v play-off na čtyři vítězná utkání, to je prostě paráda. Věříme si a uvidíme, jak to celé dopadne,“ uvádí Josefus. Na sérii se těší nejen on, ale celý tým.

Super výkon, pochvaloval si Malý. V kabině přitom musel křičet

Ač je Tábor favoritem série, tak se musí oprávněně obávat. Dokonce byl nerad, že ve finále narazí právě na Příbram. Pět porážek ze vzájemných zápasů ho musí poznamenat. „To prostě v jejich hlavách musí být. Myslím si, že se bude trošku bát. My nemáme co ztratit. On s přehledem vyhrál základní část, ale my jsme je pětkrát porazili. Doufám, že si kluci nebudou myslet, že je budeme porážet furt,“ snaží se zůstat nohama na zemi Robin Malý.

Hokejisté Baníku si i tak uvědomují vzájemnou bilanci, která dává velkou psychologickou výhodu. „Je to jeden z hlavních důvodů, proč si věříme. Všichni to moc dobře víme a určitě nás to bude v zápasech hnát. Víme, že s nimi dokážeme hrát vyrovnanou partii a dokonce je porazit, což nám dodává sebevědomí, které bude na hřišti potřeba. V play-off je to ale vždy trochu jiný hokej. Uvidíme, jak se na nás Tábor nachystal. My jsme připraveni!“ hlásí příbramský kapitán.

Příbram je ve finále. Panna šťastným gólem vystřelil postup

Podle Malého ale pět porážek v základní části neznamená v play-off vůbec nic. „Dobré je, že budeme startovat oba ze stejné pozice. Zažil jsem sérii, kdy měl jeden tým deset dní pauzu a druhý pouze dva. Paradoxně byl pak na tom lépe, protože byl rozehraný. Oba týmy budou hrát po týdnu a čeká nás hodně zajímavá série,“ tuší nejproduktivnější hráč Příbrami ve vyřazovacích bojích, podle kterého budou zápasy vyhrocené. „Vždy se s nimi pereme, mlátíme, sekáme, nadáváme. Myslím si, že lepší finále této skupiny si nikdo nemohl přát,“ uzavírá Malý. První kapitola bojů o baráž o Chance ligu se napíše už ve středu v 18 hodin, další díly budou následovat vždy ob den na přeskáčku.

Program finále 2. hokejové ligy – Jih

Středa 16. března – 1. zápas

18:00 Tábor – Příbram

Pátek 18. března – 2. zápas

18:30 Příbram – Tábor

Neděle 20. března – 3. zápas

18:00 Tábor – Příbram

Úterý 22. března – 4. zápas

18:30 Příbram – Tábor

Čtvrtek 24. března – případný 5. zápas

18:00 Tábor – Příbram

Sobota 26. března – případný 6. zápas

17:00 Příbram – Tábor

Pondělí 28. března – případný 7. zápas

18:00 Tábor – Příbram