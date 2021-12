Dlouho se těšili, že budou moci reprezentovat Českou republiku na univerziádě ve Švýcarsku. Kvůli výskytu nové mutace koronaviru ale pořadatelé ze země helvétského křížecelou akci na poslední chvíli zrušili a přišli o ní i příbramští hokejisté Petr Josefus a David Zdeněk či další náhradnici z týmu. Všichni tak budou muset velkou sportovní událost oželet.

David Zdeněk a Petr Josefus měli jet na univerziádu. Zůstanou ale doma. | Foto: Ondřej Jícha

Touhle dobou měli Josefus a Zdeněk, případně Káník a Havlín absolvovat poslední soustředění, než by se poté vydali do Švýcarska. Místo toho budou muset zůstat doma. Univerziáda byla zrušena kvůli výskytu nové mutace koronaviru omikron. „Je to hrozně velká škoda. Strašně jsme se do Luzernu těšili. Byly by to velké zkušenosti a užili bychom si celou událost. Reprezentovat Českou republiku je něco, co je navíc. Dostanete uznání za práci, kterou jste odváděl celou dobu,“ uvedl David Zdeněk, pro něhož by se jednalo o první akci podobného typu, kde by mohl startovat.