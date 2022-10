Blesková smršť v úvodu zasypala Kobru, která schytávala jednu ránu za druhou a nestačila se divit. Už v první minutě její devastaci začal Hasman a o dalších dvanáct později dokončil Brzák. „Řekli jsme si v šatně, že do toho musíme od začátku šlápnout a dostat je pod tlak. V první třetině se nám to nad míru povedlo a myslím si, že jsme zaslouženě vedli,“ řekl Petr Eret.

Ozdobou parádního začátku byla především čtvrtá branka v početní výhodě, na které se podílela celá speciální formace a Eret byl na jejím konci. Po vydařené akci, která by se hodila do ankety Zlatá helma, zakončoval 23letý útočník do prázdné brány. „Přesilovky dneska rozhodují zápasy, tak jsem rád, že se nám ji podařilo využít. Občas to tak vyjde, že z toho vznikne taková pěkná akce,“ pochvaloval si Eret.

Po skvělých třinácti minutách ale přišel útlum a Kobra se dostala do několika slibných příležitostí, všechny ale zlikvidoval Jiroušek. „Druhá třetina z naši strany nebyla vůbec povedená, jak kdyby jsme vypadli z tempa a Kobra se začala dostávat do šanci, nicméně nás podržel gólman. Ve třetí třetině jsme se zvedli, ale skóre už se dokonce zápasu neměnilo,“ uvedl Eret. Dvaadvacetiletý brankář Příbrami ale čisté konto udržel a ve třetím zápase, do kterého letos nastoupil, už podruhé vychytal nulu.

Příbramští fanoušci tak viděli na ledě nejlepší možnou omluvenku za předchozí domácí duel s Děčínem. „S ním jsme si to ale prohráli spíš sami, než by nás přehrával. Kámen úrazu byly neproměněné šance a ke konci zápasu když jsme vedli 2:1, jsme udělali zbytečné chyby a přišli o vedení,“ mínil Eret. Nyní před ním a jeho spoluhráči čeká velká výzva. Ve velkém šlágru zajedou na led Letňan a pokusí se je obrat o první bod v sezoně. Hrát se bude od 17 hodin v Praze.

Příbram – Kobra Praha 5:0 (5:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Hasman (Eret), 6. Urban (Saňa), 11. Eret, 11. Eret (Kafka, Josefus), 13. Brzák (Urban, Zedek). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Rozhodčí: Hlinka – Tichý, Tuháček. Diváci: 410.

Příbram: Jiroušek – Zedek, Havlín, Saňa, Jelínek, Vinš, Zdeněk – Eret, Brzák, Procházka – Kafka, Josefus, Pinkas, Dragoun, Hasman, Urban, Gengel, Kraus.