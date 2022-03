Z Kobry nakonec odvážíte třetí vítězství v sérii. Jak jste viděl zápas v Praze? V počtu, v jakém jsme tady hráli oslabeni, byl extrémně náročný. Dali jsme do něj úplně všechno a nakonec se nám to vyplatilo.

Stejně jako v prvním utkání na Kobře, jste i nyní dali první gól. Vám se přitom podle slov z řad hráčů na zdejším ledě hraje hůř. Jak je pro vás důležitá úvodní branka v zápase?

Určitě je důležitá. Kobra je zvyklá hrát na malém kluzišti, my naopak máme větší. Už jenom pro ten pocit je extrémně podstatné dát na začátku gól. Hlavně v tomhle počtu jsme si hned zkraje dokázali, že můžeme s nimi hrát.

První gól jste dali z brejku. Bylo přesně tohle, čím jste chtěli zaskočit Kobru na užším kluzišti?

Řekli jsme si před zápasem, že chceme čekat ve středním pásmu a hrozit z brejků. Láďa (Gengel) tam dostal výborně puk a já jsem pouze dojížděl a snažil se dorážet. Taktika se povedla.

Dal jste první gól v této sérii. Ulevilo se vám?

Musím říct, že trochu ano. Chtěl jsem hlavně pomoct týmu nějakým způsobem a gól je určitě nejlepší varianta.

Oproti sobotě měl čtvrtý zápas do začátku třetí třetiny opačný průběh. Z čeho jste se nejvíce ponaučili?

Před zápasem nám trenéři řekli, na co si máme dávat speciálně pozor, což jsme v první a druhé třetině plnili. Začátek třetí nám trochu utekl, ale nakonec jsme vedení dokázali udržet. Reagovali jsme na taktické pokyny trenérů.

Co se stalo na začátku třetí třetiny, že jste nechali Kobru vrátit zpátky do hry?

Nevím. Udělali jsme chybu hned na začátku po vhazování. Bohužel nám tam projel jeden hráč. Stane se, to je play-off. Naštěstí jsme dokázali zápas dotáhnout.

Čím jste se uklidňovali po dvou inkasovaných gólech zkraje třetí třetiny?

Hlavně jsme si říkali, ať pokračujeme v dobře nastavené hře, jakou jsme hráli první dvě třetiny a abychom si nic nepřipouštěli do hlavy. Pořád jsme vedli a dokázali jsme vyhrát.

Domů odjíždíte za stavu 3:1 na zápasy. Zlomili jste sérii definitivně na svou stranu?

Nechci nic zakřiknout, ale vedení 3:1 je slušný náskok a doufám, že doma ve středu už sérii urveme a ukončíme ji.

Co říkáte na podporu fanoušků v Praze?

Neskutečné, že přijedou v takovém počtu do Prahy. Moc jim za to děkujeme a hodně nám pomáhají.

S Kobrou už jste odehráli dvanáct vzájemných zápasů. Dokážete se vůbec ještě něčím překvapit?

Nevím, jestli překvapit. Každý zápas je extrémně tuhý boj a je to spíš o vůli vyhrát.

Oproti základní části hrajete nyní ob den. Vyhovuje vám tempo play-off?

Vyhovuje. Mně osobně to nevadí. Je dobrý, že je člověk v zátahu a tréninky jsou spíš na vybruslení

Zakončíte sérii už v nadcházejícím domácím zápase?

Určitě by bylo skvělé zakončit sérii před domácím publikem a potěšit fanoušky. Hlavně už bychom se nemuseli vracet na úzké kluziště.