Fanoušci si tak na první gól Příbrami v roce 2023 museli počkat až do druhé půlky zápasu, když z dorážky udeřil kapitán Josefus. Asistoval mu právě 33letý bek, který měl zásluhu i na druhé trefě Baníku, tentokrát nabil v přesilové hře Furchovi. Nicméně speciální formace se ukázaly, jako klíčové v duelu 28. kola.

Příbramští byli pořád o gól pozadu a v závěrečném dějství měli velkou příležitost vyrovnat. Téměř minutu hráli přesilovku pět tři, avšak hosté ji přežili a následně sami v oslabení udeřili, čímž rozhodli o výhře 5:3. Baník tak začal letošní rok stejně jako ten uplynulý, porážkou. „Poslední zápasy před Vánoci nebyly z naší strany úplně nejlepší, takže bych to viděl i v nějakou menší krizi, kterou doufám, že rychle překonáme,“ přiznal Malý.

Na druhou Příbram se rychle přibližují Tábor s Chomutovem. Naopak Most díky výhře udržel klíčovou osmou příčku, poslední místo zajišťující část vítězů. Na deváté Benátky má čtyřbodový náskok. „Myslím, že kdybychom hráli jako většinu zápasů tuhle sezonu, tak by utkání vypadalo úplně jinak. Nepřišlo mi, že by nějak víc bojovali, my jsme ale podali hodně špatný výkon, což rozhodlo,“ konstatoval Malý.

Příbram – Most 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 32. Josefus (Eret, Malý), 36. Furch (Malý, Josefus), 46. Hasman (Káník) – 11. Šimeček (Böhm), 23. Smolka (Písařík, Procházka), 29. Řehoř (Šimeček), 38. Písařík (Smolka, Procházka), 52. Řehoř (Šimeček). Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. Rozhodčí: Šperl – Rubáš, Tvrdík. Diváci: 229.

Příbram: Jiroušek – Patzelt, Zdeněk, Jelínek, Vinš, Zedek, Havlín, Malý – Josefus, Bečvář, Kafka, Kraus, Káník, Eret, Furch, Pinkas, Urban, Hasman, Šinágl.

Most: Hosnedl – Šoustek, Hoffmann, Charousek, Urbánek, Havlůj, Steinocher, Kroupa – Böhm, Šimeček, Řehoř, Král, Mical, Procházka, Písařík, Smolka, Pačan.

