„Pomohla touha, s jakou jsme čtvrtý zápas odehráli. Vrátit se do Třince za stavu 1:3 by bylo složité,“ ulevil si po čtvrteční čtvrté bitvě trenér Mladé Boleslavi Pavel Patera.

Jaký byl dosavadní průběh bitvy o finále? Vstup do série zvládli lépe Třinečtí. Na svém ledě zvítězili minulou sobotu v prvním utkání 2:0. Předvedli velmi kompaktní výkon, pozorně bránili a trestali nedisciplinovanost Bruslařů. První gól dával v přesilovce pěti proti třem po rozborce boleslavské obrany Martin Růžička, druhý zásah přidal už v tradiční početní výhodě tečující Michal Kovařčík. Všech 23 střel Středočechů pochytal domácí gólman Kacetl.

Hned o den později ale na led Werk Areny naskočila jiná Boleslav. Hosté byli daleko aktivnější, zlepšili disciplínu a víc se tlačili do branky. Opět sice inkasovali jako první, na úvodní direkt ale našli odpověď. Větší důraz v koncovce prokázal nejprve Jakub Strnad, který z dorážky vyrovnal, a pak i ve druhé třetině Maris Bičevskis, který po otočce zpoza branky nadvakrát procpal puk do sítě. Dvě minuty po něm se navíc prosadil i bek David Bernad a zpečetil výhru Bolky 3:1.

„Třinec má výborné přesilovky i hráče. Takže tohle je jedna cesta, jak proti nim hrát, nedávat jim žádné šance. I z toho pohledu je to těžká série. Udržet nasazení celý zápas není vůbec jednoduché,“ uznal mladoboleslavský bek Marek Hrbas.

Za stavu 1:1 se semifinálová tahanice přestěhovala do Boleslavi. A o krok napřed se zase dostali Oceláři. Rychlý gól Jacka Rodewalda a přesilovkový zásah Martina Růžičky během první třetiny daly ránu boleslavskému sebevědomí. Ačkoli domácí tým dokázal v prostřední části snížit zásluhou Davida Šťastného, Slezané těsně před druhou přestávkou zase odskočili po dorážce Miloše Romana. Vedení 3:1 si ve třetí třetině pohlídali a zapsali druhou výhru.

Jenže Bruslaři znovu zareagovali. I ve čtvrtém utkání inkasovali jako první, když zblízka zametl puk do jejich branky kanonýr Matěj Stránský. Ještě v první třetině ale srovnal Joona Jääskeläinen, jehož rána propadla Kacetlovi do branky.

Důležitý moment přinesl úvod druhé části, kdy David Cienciala lehkou tečí usměrnil Šťastného ránu do sítě. Boleslav byla i ve druhém domácím utkání střelecky výrazně aktivnější, stav 2:1 ale na ukazateli vydržel až téměř do konce. Dvě minuty před třetí sirénou sáhli Třinečtí ke hře bez brankáře, tu ovšem záhy potrestal Martin Ševc. Domácí kapitán napřáhl ze středního pásma a ranou do odkryté klece definitivně rozhodl o druhé výhře svého týmu.

„Chtěli jsme začít jinak a bylo to lepší, i když jsme zase inkasovali jako první. Ale změnili jsme emoce. Ve třetím utkání nám chyběly. Bylo to ubojované. My jinak hrát ani nemůžeme, bojovnost tam musí být. Je to 2:2 a pojedeme se porvat o třetí výhru,“ měl jasno Marek Hrbas, který si ve čtvrtek připsal dvě asistence.

„Je to fajn, ale tohle se v play-off maže, osobní statistiky neřeším. Play-off je hlavně o týmu,“ pokračoval Hrbas.

Po čtyřech zápasech tak série za vyrovnaného stavu 2:2 pokračuje v neděli v Třinci. Kdo získá třetí vítězství a mečbol? Je jisté, že hrát se potom ještě jednou bude i na boleslavském ledě, a to v úterý.

„Nesmíme být vylučovaní. Musíme hrát tvrdě, ale čistě a mít pohyb,“ dodal obránce Bruslařů Marek Hrbas.

Potenciální sedmý zápas by potom přišel na řadu ve čtvrtek v domovské aréně Ocelářů.