Příbramští hokejisté vstoupili do nového ročníku 2. ligy vítězně. Na svém ledě porazili v porazili v prvním kole ambiciózní Klatovy 6:4 a připsali první tři body do tabulky. Zápas museli otáčet, protože z kraje prohrávali 0:2, pak ale zavelel k obratu Jan Tlačil mladší a zkompletováním hattricku rozhodl o výhře.

Příbram na úvod zvládla těžký duel s Klatovy a zvítězila 6:4. | Foto: Tomáš Danko

Do zápasu vstoupily ale lépe Klatovy. Už ve druhé minutě je poslal do vedení Kolda a deset minut po něm zvýšil Procházka. „Zase jsme skončili na naší bolesti, že neproměňujeme šance. Po dvou zaváháních jsme prohrávali 0:2. Pořád jsme ale věřili, protože šance jsme měli a bylo otázkou času, kdy nám to tam začne padat,“ řekl asistent trenéra Miroslav Hájek a vše odstartoval v závěru čtrnácté minuty Jan Tlačil, syn hlavního kouče.