To byla jízda! Hokejisté Příbrami navnadili všechny na blížící se play-off. Jasného lídra skupiny od začátku do konce válcovali a před vyřazovacími boji mu dali hodně důvodů k zamyšlení. Vysoká výhra nad Táborem 8:3 výrazně přiblížila Středočechy ke druhému místu ve skupině a tudíž odstartování série s Kobrou na domácím ledě. O výhodu by je mohl připravit jen totální selhání. K jistotě jim schází totiž uhrát pouze bod ve zbývajících třech zápasech.