Úvod utkání patřil hostům, kteří využili dvou přesilovek k tomu, aby se lépe dostali do zápasu. Navíc potrestali vyloučení bývalého spoluhráče Ereta a ujali se vedení, což byl jen důsledek špatného odrazu domácích do utkání. Náskok však vydržel pouze chvíli, než na druhé straně rovněž v početní výhodě odpověděl Gengel. Od té chvíle začala mít Příbram utkání pod kontrolou.

Den a noc v podání Dušníků, Dublovice ovládly přestřelku

Navíc hned zkraje prostředního dějství udeřil domácí matador podruhé. K otočení skóre mu stačilo pouhých 14 vteřin od vhazování. Jeho druhá branka Baník uklidnila a domácí už nepustili Klatovy téměř k ničemu. „Gól nám dal větší klid do hokejek. Následně jsme ještě zvýšili ve druhé třetině náskok o jeden gól a do třetí třetiny jsme šli s tím, že nesmíme polevit a dovolit soupeři dát kontaktní branku,“ mínil Jakub Káník. Příbram nakonec vyhrála přesvědčivě 5:1.

Příbram? Nejlepší rozhodnutí kariéry, hlásí znovuzrozený kanonýr Surmaj

„Utkání musím hodnotit kladně, protože jsme vyhráli 5:1. Máme další tři důležité body do tabulky, protože hořejšek je nesmírně našlapaný,“ řekl útočník Ladislav Gengel. Příbram nadále drží první místo o skóre před Letňany, které ve šlágru kola uspěly na ledě ještě loni prvoligového Ústí nad Labem. „Zápas bych hodnotil jako úspěšný, nicméně bylo vidět, že jsme do něj nevstoupili nejlépe. Nakonec ale se nám podařilo se vrátit zpátky k tomu, co hrajeme a zápas otočit,“ dodal Káník.

Příbram – Klatovy 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Gengel (Šinágl, Kafka), 21. Gengel (Kafka, Urban), 31. Hasman (Jelínek, Káník), 42. Hasman (Káník, Šinágl), 59. Zedek (Hasman) – 8. Kvasnička (Zich, Ženíšek). Vylučení: 6:3. Využití: 1:1. Rozhodčí: Valda – Pěkný, Tuháček. Diváci: 230.