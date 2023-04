Mohli se těšit na semifinále se Znojmem, místo toho budou muset ještě o něj bojovat v rozhodujícím pátém utkání. Hokejisté Příbrami doma prohráli s Chomutovem 3:4, který tak srovnal stav v sérii 2:2 na zápasy. Zejména závěr úterního čtvrtého klání rozproudil hodně vášní, zvlášť když hosté v něm urvali pro ně tolik důležitou výhrou.

Chomutov si na příbramském ledě vynutil pátý zápas | Foto: Jan Pidrman

Vše ale mohlo být úplně jinak. Příbram se už mohla soustředit na sérii se Znojmem. Doma před fantastickou kulisou se dostala do dvoubrankového vedení, avšak ještě do přestávky o něj hodně rychle přišla.

V prostředním dějství pohrdli domácí dvouminutovou přesilovkou pět na tři, nicméně i tak se dostali do vedení, když veterán Gengel prostřelil Hanuljaka po obrovském tlaku Příbrami. Vedení Středočechů vydrželo až do závěrečné desetiminutovky zápasu, když tvrdou ranou překonal fantastického Jirouška Vrhel. „Dostali jsme se dvakrát do vedení, dvakrát jsme ho bohužel ztratili. Byla to velká škoda, protože kdyby jsme ho udrželi, tak jsme vyhráli. Hlavně to vedení 2:0 jsme měli udržet,“ smutnil domácí kouč Pavel Marek.

Příbram otáčí další sérii. Doma může opět slavit postup

„Je vidět, že emoce se stupňují a na tom zápase to bylo znát. Na nás ležela trochu deka z pocitu, že musíme, ale myslím, že jsme ho odehráli zodpovědně,“ liboval si kouč hostů Kamil Koláček

V 59. minutě přišel nejkontroverznější moment zápasu. Kapitán Josefus při buly v útočném pásmu zalehl kotouč respektive jej zahrál rukou pod sebe a rozhodčí ho vyloučili za zdržování hry. Piráti nabídnutou početní výhodu využili, když po důrazu na brankovišti rozhodl Vrhel a vynutil Chomutovu párý rozhodující zápas na jeho ledě.

Hokejisté doma zabrali. V přesilovkách vrátili Pirátům úder

„Výborné utkání, hodně vyrovnané. Rozhodla přesilová hra, kvalita soupeře je výborná, sehráli přesilovku a dali nám gól v takovém čase, že už se s tím dalo těžko něco dělat,“ hlesl Marek. "Utkání jsme ubojovali a odmakali. Měli jsme trochu zjednodušit některé situace a nehrát je pořád do prázdné branky. Naštěstí nám tam padl nehezký gól, ale i ten se počítá. Udělali jsme tak další bod a věřím tomu, že uděláme i ten poslední,“ uzavřel Koláček. Rozuzlení celé série nabídne až pátý duel na ledě Chomutova, který se bude hrát ve čtvrtek.

Příbram – Chomutov 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)

Branky: 4. Kafka (Gengel, Eret), 11. Grubner (Gengel), 37. Gengel (Eret, Šinágl). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Rozhodčí: Veinfurter, Jechoutek – Horažďovský, Gregar. Diváci: 1 650. Stav série: 2:2.