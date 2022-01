Výsledky jejich práce vidí na stadionu každý divák. Halou se nese hlasitá hudba, v přestávkách probíhají soutěže na tribunách i přímo na ledové ploše a při nástupu hráčů celý svatostánek potemní, aby vynikly ohnivé efekty. Málokdo ale vidí, jaký tým za tím vším stojí.

„Mám tu zhruba dvanáct lidí. Mluvím o technikovi, maskotovi, dolní produkci, moderátorovi, osvětlovači, režisérovi, člověku, který se stará o grafiky, o dalším, který má na starosti videorozhodčího. K tomu tu nesmí chybět kameramani a další technici,“ vyjmenovává Meruna.

Cílem jeho týmu je vytvořit pro diváka plnohodnotný zážitek, který doplní dění na ledě. „Dnes už je podobný program naprostou samozřejmostí. Pořád ale platí, že spousta fanoušků sem přijela opravdu jen kvůli hokeji a kdyby na kostce bylo jenom logo, tak jim to vůbec nevadí. Z mého pohledu jen zhruba třicet procent diváků zajímá i doprovodný program. Umím si představit zápas i bez těchto věcí, ale v dnešní době by to bylo hodně smutné,“ říká Meruna.

Ten se se svým týmem letos snaží využívat všech výhod, které nabízí Rytířům azyl v Chomutově. Místní aréna je totiž daleko modernější než kladenský stánek. „Je to samozřejmě časově náročnější, ale hala umožňuje lépe pracovat s fanoušky. Už se myslelo na to, aby kamery byly na správném místě, a i tribuny k tomu sedí. Velkou výhodou jsou pak i místní efektová světla“ vyjmenovává.

Diváci tak můžou být svědky efektivních nástupů na ledovou plochu, kdy celá hala potemní a hráči vjíždí na led mezi sloupy ohně. V přerušené hře se fanoušci můžou zapojit do takzvaných emoji challenge, při kterých napodobují smajlíky zobrazené na kostce, a o přestávce si můžou zasoutěžit o klubové předměty. Soutěží se jak přímo z místa na tribuně, tak na ledové ploše, kde se střílí puky na prázdnou bránu. Zapojení ale nejsou ušetřeni ani samotní aktéři utkání. Při záběru na tři hráče soupeře na trestné lavici se například arénou rozezní píseň Jaromíra Nohavici Tři čuníci.

„Je to skvělé lákadlo pro rodiny s dětmi. Tatínek vezme na zápas syna kvůli hokeji, ale také proto, že mu může koupit dres a že pro něj bude připravený program v podobě hudby, věcí na kostce, online soutěží a kvízů. Taky proto, že uvidí tu show. Třeba si to dítě pak řekne ‚wow‘. Toho my chceme dosáhnout,“ vysvětluje Meruna, který sám během zápasů plní roli DJ.

Vedle pobavení diváků má ale práce s multimediální kostkou a dalšími prvky i jinou důležitou úlohu. Klub pomocí ní obstarává reklamní plnění vůči svým partnerům. Na veliké obrazovce běží během přestávek reklamy a partneři klubu jsou dobře vidět. „Reklamní plnění je pro klub extrémně důležité. Kdybychom ale v každém přerušení měli opakovat reklamy, tak by to moc lidí nebavilo,“ myslí si Meruna.

I proto s dalšími lidmi z vedení klubu nachystal před Vánoci v Chomutově exkluzivní představení. Místní krasobruslaři si připravili speciální vánoční představení, přímo z tribuny zazpíval sbor živé koledy, soutěžilo se o zajímavé ceny a diváky po celý zápas bavil na tribunách klubový maskot.

I standardní extraligové zápasy ale doplňuje zajímavý program, byť obvykle v menší míře než u speciálních klání. Celý tým, který se stará o tuto zábavu, se tak snaží divákům zpříjemnit i chvíle, kdy se hráčům na ledové ploše nedaří. „K dnešnímu hokeji už show patří,“ zakončuje Meruna.

