V závěru dlouhodobé soutěže se dostávají do formy, ve které přesně chtějí být. Hokejisté Příbrami dokázali na vlastním ledě přehrát vedoucí celek z Chomutova 2:1 a ještě víc zdramatizovali boj na předních příčkách tabulky. Na obou brankách domácích se podílelo trio Josefus, Rajgl a Svoboda, pro kterého se jednalo o první body v sezoně.

Hokejisté Příbrami přehráli i Chomutov. | Foto: Jan Podrman

Už šestý vítězný korálek navlékli hokejisté Příbrami na šňůru vítězství. Před blížícím se play off jsou v optimální formě. I nyní doma proti vedoucím Pirátům se dostali do vedení, které zařídilo trio Petr Josefus, jeho jmenovec Svoboda a Tomáš Rajgl v prostředním dějství v rozmezí necelých šesti minut. K tomu v brance stál bezchybný Jiroušek, který přiváděl Piráty k zoufalství a předvedl vynikající zákroky.

Domácí gólman inkasoval pouze jednou, když ho v přesilovce z dorážky překonal ještě loni jeho bývalý spoluhráč Eret. Jednalo se však o jediný puk, jenž skončil za jeho zády. Příbram opět dokázala udržet těsný náskok a zvítězila 2:1. Sérii natáhla na šest výher v řadě.

„Na takový zápas jsme se těšili. Je to pro nás těžké, ale o to sladší, že jsme dokázali držet krok s favoritem,“ pochvaloval si trenér Příbrami Radek Bělohlav. „Nesehráli jsme špatné utkání. Měli jsme daleko víc šancí i přesilovek, ale bohužel, naše zakončení bylo žalostné,“ mínil jeho protějšek Martin Pešout. Baník nyní čekají duely v Letňanech a Táboře. Poslední střetnutí před play off odehraje doma s Vrchlabím.

Příbram – Chomutov 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 29. P. Svoboda (Josefus), 35. Rajgl (P. Svoboda, Josefus) – 42. Eret (J. Svoboda, Hübl). Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Rozhodčí: Němec – Sýkora, Uhlík. Diváci: 620.

Příbram: Jiroušek – Zdeněk, Krejčí, Havlín, Jelínek, Saňa, Rajgl, Pešta – Gengel, Josefus, Bednařík – Chlouba, Pinkas, Furch – Pětník, Mařík, Bečvář – P. Svoboda, Duchan.

Chomutov: Altrichter – Březák, Kadeřávek, Ulrych, Eliáš, Havel, Záruba, Seemann, Váchal – Zajíček, Hübl, Tůma – Stehlík, Eret, J. Svoboda – Putz, T. Svoboda, Kostourek – Chrpa, Koblížek, Mála.