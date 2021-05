Slavíte už druhý postup s Kladnem během tří sezon, takže asi převládá pocit dobře odvedené práce, že?

Mám samozřejmě radost, že to vyšlo. Sezona byla, jaká byla, cíl byl jasný, nebylo to jednoduché. Co k tomu říci? Jsme rádi, že je to za námi a snad to v další sezoně bude lepší a zpátky s fanoušky.

Nepochyboval jste v té sérii, že domácí průšvihy stihnete napravit?

Prohráli jsme dvakrát doma, což jsme nečekali ani v nejhorším scénáři, ale stalo se. Chtěl bych Jihlavu vyzdvihnout, hrála opravdu skvěle a bojovala, že hráči za Ujčou jdou, perfektně bránili, chytali střely, měli skvělého gólmana. Zároveň bych jim však chtěl poděkovat, protože po tom druhém zápase, co tady vyhráli, už skoro slavili, odkládali rekonstrukci stadionu a to nás nabudilo. Skvěle jsme zvládli třetí zápas, pak i vyrovnali a čekali, že zvládneme i pátý zápas. To se nepovedlo, ale zase snad Peky (Matěj Pekr) vyhlašoval něco o charakteru a to nás také trochu nabudilo. Ukázali jsme, že ho máme také velký a zaplaťpánbůh za to.

Vy jste tvořil docela zajímavou dvojičku s tahounem Jihlavy Tomášem Čachotským, občas to nevypadalo jako kamarádský pokec…

(úsměv) To je přece play off, k tomu to patří. Kór v takovém play off. A tohle byla správná ukázka, jak vypadá správné play off, přelévalo se to z jedné strany na druhou. Rozhodují maličkosti a ty většinou šly pro nás.

Jaromír Jágr přiznal, že už během utkání přemýšlel, jak dát dohromady kádr pro extraligu a že to probere i s vámi. Nicméně prý rychle míříte na dovolenou…

To je pravda, ale určitě si s Jardou sedneme. Nevím, zda to stihneme ještě před mou dovolenou, ale něco dohromady dáme. Myslím, že Jardovi se povede přivést hráče, kteří tady chybí. Jasně, spousta jich už má podepsáno jinde, zatímco pro Kladno je to v jeho situaci těžké, protože nikdo nevěděl, jak to dopadne. Uvidíme, co Jarda vymyslí a zda se Kladno v extralize nejen udrží, ale bude hrát důstojnou roli.

Vy pokračovat budete?

Zdravotně se cítím dobře, hokej mě baví, motivaci mám. Chci hrát dál, domluva s Jardou by měla být formalitou.

Bez vás Kladno rychle sestoupilo, je to pro klub memento a velký strašák?

Myslím, že Kladno hrálo v extralize dobře a sestup si nezasloužilo. Jenže ta krize byla moc velká, přitom stačilo vyhrát v té sérii jeden zápas. Plus do toho covid, což byla smůla, ale teď má klub extraligu zpátky a musí se poučit. Zrekonstruovat zimák a hrát v soutěži důstojnou roli.

Jaromír Jágr prohlásil, že už se trochu na ledě ztrapňuje, budete při hodnocení jeho jako spoluhráče tak příkrý jako on sám k sobě?

To ne, my si z toho děláme srandu. Vždyť je mu padesát, a jestli někdo čeká, že bude TOP hráč, to už od něj asi úplně nejde. Je však platný hlavně při přesilovkách. Je obdivuhodné, že v těchhle letech najde v týmu roli, v jaké je mužstvu prospěšný.

Také vám je devětatřicet, přesto mladým pořád ukazujeme vysokou výkonnost a kvalitu…

Nevím. Hokej mě baví, drží mi zdraví. A dokud to tak bude, budu mít motivaci a bude o mě zájem, protože jsem něčemu platný, tak chci hrát dál. Na druhou stranu už má člověk přece jen jiné priority, nicméně platí, že chci hrát dál. Už ať je září a hraje se.

Kladno vyhrálo první sedmý zápas ve své historii, čekalo na to rovných padesát let. Kolik jich máte vy a jak pomohly zkušenosti z takových bitev?

Myslím, že s Montrealem jsme vyhráli snad tři sedmé zápasy. Moje vůbec nejhezčí vzpomínky jsou na série proti Washingtonu a Pittsburghu s Ovečkinem a Crosbym. Uspěli jsme i s Bostonem, ale také jsme sedmý zápas prohráli. Každopádně ty zkušenosti jsou výborné. V detailech, v držení emocí pod kontrolou.

Kladno sestavilo tým plný výborných hráčů, ale mnozí namítali, že je tam málo bojovníků. To se nakonec nepotvrdilo, co jste bojovnosti Rytířů říkal vy?

Byli skvělí. Třeba Pytlák (Tomáš Pitule) hrál celé play off pod injekcemi, srdcařem je Segge (Jakub Suchánek), proti kterému je strašně těžké hrát. Výborně hrál Zacharčuk, Addy Kubík měl proti Jihlavě výbornou sérii. Ale nechci jmenovat všechny, bez nikoho by to nešlo. Vždyť většinu gólů dávali kluci ze třetí čtvrté lajny, zatímco my se prosazovali jen v přesilovkách. Ukázala se silná práce celého týmu.