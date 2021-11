Poslední dva zápasy s nejbližšími soupeři vyšli hokejistům Příbrami bodově i střelecky naprázdno. Po porážce v Táboře prohráli i doma v přímém souboji o druhé místo s pražskou Kobrou, která zvítězila v 19. kole 2. hokejové ligy – jih 3:0 a poprvé v sezoně porazila středočeského rivala. Zároveň se na něj dotáhla v tabulce a díky lepšímu skóre ho přeskočila v tabulce.

Hokejisté Příbrami prohráli na domácím ledě poprvé s Kobrou v letošní sezoně. | Foto: Ondřej Jícha

Příbram se musela obejít v utkání s Kobrou bez brankářské jedničky Dominika Šorfa, jehož tělo se vzpamatovávalo po očkování a musel tak duel vynechat. Místo něj se poprvé v sezoně postavil do brány proti Pražanům Petr Jiroušek. „Šel jsem do toho s tím, že zápas nebude tak jednoduchý. Nevěděl jsem, co od toho čekat, protože jsme proti nim nechytal. Nechal jsem klidnou hlavu a soustředil se na to, co jsem měl. Nedali jsme góly, šance jsme měli, ale to je hokej,“ komentoval 21letý brankář.