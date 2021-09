Do startu nového ročníku 2. ligy zbývá deset dní. Za tu dobu budou Příbramští pilovat už jen detaily ohledně obranné hry nebo právě zmíněného tlaku do brány. První soutěžní zápas odehrají Středočeši v sobotu 18. září od 18 hodin, kdy na vlastním ledě přivítají Klatovy.

Poté na dlouhou dobu nic. Hosté měli sice více ze hry, byli hokejovější. Jenomže všechny střely, které by přinesly klíčovou branku, pochytala zvučná posila v domácím brankovišti Miroslav Kopřiva. „Snažili jsme se hrát pořád stejně, bohužel jsme neproměňovali šance a nemohli jsme odskočit soupeři. Pořád jsme hráli dobře. Příležitostí jsme si vypracovali až dostatek,“ smutnil po zápase asistent trenéra Příbrami Miroslav Hájek.

Duel dvou celků, kteří se netají ambicemi zabojovat o druhou nejvyšší soutěž nabídl zpočátku divokou přestřelku. Příbram vlétla na soupeře a vybudovala si rychle vedení o tři branky. Domácím se ale podařilo bleskově vrátit do zápasu a už v desáté minutě padlo dohromady pět branek.

